"Пример США поможет": немецкие евродепутаты призывают Шольца передать Украине ракеты Taurus

Немецкие евродепутаты призывают канцлера Германии предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Они считают, что именно Олаф Шольц блокирует решение о передаче этого оружия.

Об этом европарламентарии заявили корреспондентке 24 Канала в Брюсселе. Постоянный докладчик по Украине Михаэль Галлер неоднократно отмечал необходимость передачи Taurus. Он надеется, что Германия таки возьмет в пример США, которые уже прислали нашему государству ATACMS.

К слову "Ракетами Taurus по Крымскому мосту": евродепутат Галлер о давлении на Шольца и Украине в НАТО

"Украинцы способны адаптироваться к новой военной технике"

Галлер возразил, что управление крылатыми ракетами Taurus требует какого-то участия военных Бундесвера.

Это просто смешно. Есть и другие ракеты, которые были доставлены, а их обслуживание и обучение (военных – 24 Канал) могут происходить в Германии. Украинцы действительно способны адаптироваться к новой военной технике, они это уже продемонстрировали,

– подчеркнул европарламентарий от ЕНП.

В то же время европарламентарий Райнхард Бутикофер от группы "зеленых" считает, что препятствием для принятия этого решения является личная позиция Олафа Шольца. По его словам, другие политические силы выступают за передачу "Таурус" Украине.

Киев должен продолжать подталкивать немецкое правительство к тому, чтобы наконец, после слишком долгих колебаний, предоставить Украине "Таурус". Нежелание делать это лежит в плоскости ответственности канцлера. Другие голоса из Берлина, в том числе из правящей коалиции, уже давно поддерживают этот украинский запрос,

– отметил Бутикофер.

Евродепутат верит, что в конце концов, решение будет принято в пользу Украины, в частности, из-за поставок дальнобойных ракет со стороны других западных союзников.

"Я не теряю надежды, что пример, который подали США, а также британцы и французы, вместе с внутренним и международным давлением на канцлера, поможет преодолеть блокаду", – сказал он.

Посол объяснил позицию Германии

Отметим, что недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что Берлин пока не будет поставлять Украине ракеты "Таурус".

"По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – отметил дипломат.

Также Егер отметил, что одновременно с недавним решением о Taurus появилась и информация о подготовке Германией пакета помощи на миллиард евро. По его словам, туда войдут важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону.