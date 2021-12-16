Таємниче вбивство водія автобуса на трасі: підозрюваного затримали аж через 4 роки

На Харківщині у 2017 році на трасі вбили водія. Підозру у злочині оголосили 26-річному чоловіку – лише через 4 роки після скоєного.

Трагедія сталась 19 червня 2017 року. У селі Васищеве на трасі знайшли автобус з включеними фарами та запалюваннями, за кермом був убитий водій.

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Ймовірного убивцю розшукували 4 роки

На тілі були ножові поранення – в області грудної клітини. Ймовірного убивцю шукали 4 роки, адже він переховувався від слідства.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, підозрюваний у вбивстві регулярно їздив автобусом "Харків – Хорошево". З водієм у чоловіка виник конфлікт: підозрюваному не подобалось ставлення керманича до пасажирів.

Підозрюваний попросив водія його підвезти

На станції "Жихор" пасажир попросив водія, який їхав у гараж, підвезти його у цьому самому напрямку. На узбіччі він попрохав зупинитись та відчинити задні двері. Під час цієї зупинки водія і було вбито.

Незабаром підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Санкція статті передбачає на строк від 7 до 15 років.

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Підозрюваного затримали через 4 роки після вбивства / Фото прокуратури

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