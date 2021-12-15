Вбивство трапилося у ніч з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі. Між зловмисником та військовим спалахнув конфлікт.
Що було раніше Під Дніпром знайшли тіло вбитого військового: підозрюваних вже затримали
Вбивця загорнув військового в килим
Від ножових поранень 48-річний військовослужбовець помер на місці. Тоді 32-річний чоловік вирішив приховати сліди злочину – загорнув тіло в килим та вивіз за межі Дніпра.
Тіло знайшли 13 грудня на узбіччі біля селища Губиниха. Наступного дня 32-річного винуватця смерті військовослужбовця затримали. Ним виявився колега по службі.
За умисне вбивство зловмиснику загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
Вбивство військового в Дніпрі: головне
- Про вбивство військового повідомили 14 грудня в 93-й окремій мобільній бригаді Холодний Яр.
- Про вбитого відомо те, що він проходив службу у військовій частині А1302.
- Вбивцю затримали одразу того ж дня, коли повідомили про трагедію.