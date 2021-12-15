Убийство произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире. Между злоумышленником и военным вспыхнул конфликт.
Что было ранее Под Днепром нашли тело убитого военного: подозреваемых уже задержали
Убийца завернул военного в ковер
От ножевых ранений 48-летний военнослужащий скончался на месте. Тогда 32-летний мужчина решил скрыть следы преступления, завернул тело в ковер и вывез за пределы Днепра.
Тело нашли 13 декабря на обочине возле поселка Губиниха. На следующий день 32-летнего виновника смерти военнослужащего задержали.
За умышленное убийство 32-летнему злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет заключения.
Убийство военного в Днепре: главное
- Об убийстве военного сообщили 14 декабря в 93-й отдельной мобильной бригаде.
- Об убитом известно то, что он проходил службу в воинской части А1302.
- Убийцу задержали сразу же в тот же день, когда сообщили о трагедии.