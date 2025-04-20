Китай першим у світі запустив 10G-інтернет: що показали тести

У квітні 2025 року Huawei спільно з оператором China Unicom запустили першу в Китаї широкосмугову мережу стандарту 10G. Наразі інтернет нового покоління діє лише в передмісті Пекіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fast Technology.

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Що відомо про 10G у Китаї

Зазначається, що інтернет стандарту 10G випробували у районі Сюн’ань провінції Хебей. Цей регіон розташований поблизу Пекіна та розглядається як один із ключових технологічних хабів Китаю.

10G-інтернет побудований на основі передової технології 50G PON, яка дозволила оновити базову архітектуру мережі оптоволоконного доступу: пропускну здатність для одного користувача вдалося підвищити до 10 гігабітів.

У ході тестувань реальна швидкість завантаження у користувачів досягла 9834 Мбіт/с, швидкість передавання – 1008 Мбіт/с. Один з користувачів розповів, що завантаження фільму у форматі 8к займає лише кілька секунд. Затримка стабільно трималась на рівні 3 мілісекунди, що значно перевищує показники сучасного домашнього інтернету.

Зв'язок 10G відкриває нові можливості для використання майбутніх технологій з високою пропускною здатністю, таких як 8K-відео, хмарні сервіси, віртуальна та доповнена реальність.