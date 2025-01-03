Українцям цього року почнуть відключати 3G: яка причина

В 2025 році українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це потрібно для того, аби звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Відповідну інформацію там поширили 3 січня.

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Українцям незабаром почнуть відключати 3G

Ввечері 3 січня в НКЕК повідомили про те, що мобільні оператори в 2025 році вимикатимуть 3G.

НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G,

– ідеться в повідомленні.

Там вказали, що мобільні оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні.

Якщо ж ваш телефон уже підтримує 4G, то жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, скоріш за все, потрібно буде заміни пристрій на сучасніший.

У НКЕК наголосили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Там також зробили інструкцію про те, як можна перейти на 4G.

Як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

1. Відкрийте "Налаштування"

2. Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі"

3. Оберіть пункт "Мобільні мережі"

4. Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі"

5. Встановіть режим "4G" або "LTE"

Для смартфонів на iOS: