Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Соответствующую информацию там распространили 3 января.

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Украинцам вскоре начнут отключать 3G

Вечером 3 января в НКЭК сообщили о том, что мобильные операторы в 2025 году будут выключать 3G.

НКЭК стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса, поэтому убедились, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G,

– говорится в сообщении.

Там указали, что мобильные операторы сообщат вам перед отключением 3G в вашем регионе.

Если же ваш телефон уже поддерживает 4G, то никаких действий не требуется. Однако если ваш смартфон не поддерживает 4G/LTE, скорее всего, нужно будет замени устройство на более современное.

В НКЭК отметили, что отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем.

Там также сделали инструкцию о том, как можно перейти на 4G.

Как перейти на 4G

Для смартфонов на Android:

1. Откройте "Настройки"

2. Перейдите в раздел "Соединения" или "Сети"

3. Выберите пункт "Мобильные сети"

4. Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети"

5. Установите режим "4G" или "LTE"

Для смартфонов на iOS: