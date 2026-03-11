Алкогольний відбиток далеких зірок: міжзоряна комета 3I/ATLAS дивує новими даними про склад

Астрономи зафіксували незвичайні хімічні показники в об'єкті, який прилетів до Сонячної системи з далекого космосу. Третій в історії підтверджений міжзоряний мандрівник, відомий як 3I/ATLAS, привернув увагу завдяки унікальним даним, отриманим потужними телескопами. Виявлені речовини вказують на те, що небесне тіло формувалося за зовсім інших умов, ніж ми звикли бачити.

Чому хімічний склад міжзоряної комети здивував науковців?

Вивчення об'єкта 3I/ATLAS, який був відкритий у липні 2025 року системою останнього сповіщення про зіткнення астероїдів з Землею, надало вченим рідкісну можливість зазирнути в історію іншої планетарної системи. Цей космічний мандрівник став лише третім підтвердженим об'єктом, що потрапив до нашої системи з міжзоряного простору, слідом за таємничим 'Оумуамуа у 2017 році та кометою 2I/Борисов у 2019 році. Однак саме 3I/ATLAS піднесла дослідникам справжній хімічний сюрприз, пише Space.

Використовуючи надпотужні радіоантени комплексу ALMA, розташованого в Чилі, дослідники виявили надзвичайно інтенсивні сигнали метанолу – простої молекули спирту – у газовій хмарі, що оточує комету.

Як зазначає провідний автор дослідження, професор Американського університету Натан Рот, спостереження за цим об'єктом нагадує отримання відбитка пальця іншої зоряної системи. Детальний аналіз показав, що 3I/ATLAS буквально переповнена метанолом, і такий рівень концентрації цієї речовини майже не зустрічається у комет, які народилися в межах нашої Сонячної системи.

Метанол, який на Землі використовується переважно в промислових цілях, не є рідкістю для відкритого космосу. Він зазвичай формується на поверхні крижаних порошинок у міжзоряних хмарах і входить до складу комет під час формування планет.

Проте в даному випадку пропорція метанолу відносно ціаністого водню значно перевищує звичні для нас показники. На думку представників Національної радіоастрономічної обсерваторії, такий хімічний дисбаланс свідчить про те, що 3I/ATLAS сформувалася в умовах набагато нижчих температур або за іншого хімічного складу середовища, ніж об'єкти нашої системи.



Художнє зображення 3I/ATLAS. Метанол показаний синім, а ціаністий водень – помаранчевим / Фото NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Коли комета наблизилася до Сонця, сонячне світло почало нагрівати її поверхню, що призвело до вивільнення газів і пилу. Це дозволило телескопам ALMA, "Габбл" та "Джеймс Вебб" детально вивчити структуру викидів.

Було встановлено, що ціаністий водень виділяється переважно безпосередньо з ядра комети.

Метанол виходить як з ядра, так і з крижаних зерен у комі – хмарі газу навколо ядра. Ці зерна фактично поводяться як мініатюрні комети.

Таку поведінку дегазації вперше вдалося так детально задокументувати для міжзоряного об'єкта.

Окрім хімічного складу, астрономи зафіксували ще одне цікаве явище: величезну хмару газу, що світиться в рентгенівському діапазоні. Це сяйво виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру врізаються в матеріал, що вилітає з ядра, і поширюється на відстань близько 400 000 кілометрів у космос.

Попри поширені в мережі припущення про можливе штучне походження об'єкта, наукові докази свідчать про протилежне. Наявність характерного хвоста, струменів газу та специфічного молекулярного складу підтверджує, що 3I/ATLAS – це природне крижане тіло.

Для наукової спільноти це відкриття є надзвичайно важливим, адже такі об'єкти виступають посланцями з інших світів. Вони зберігають у собі хімічні умови, що панували під час їхнього народження мільярди років тому, дозволяючи вивчати будівельні блоки далеких планет, не залишаючи меж нашої Сонячної системи.

Результати цього дослідження доступні для ознайомлення на сайті препринтів arXiv, але ще не отримали рецензії та повноцінної публікації в науковому журналі.