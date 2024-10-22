Найкращі пристрої для обігріву квартири, поки не ввімкнули опалення
Опалювальний сезон ще не почався, оскільки температура на дворі не опустилась до критичної позначки. Проте у деяких помешканнях може бути холодніше, ніж у інших – через дерев'яні вікна, щілини у дверях чи банально невигідне розташування. Ось кілька способів зігріти ваш простір, поки батареї не стануть теплими, а також їхні плюси та мінуси.
Масляні (оливні, олійні) радіатори
Масляний радіатор — це переносний пристрій для обігріву приміщення, що використовує нагрівальну спіраль для підвищення температури повітря, а також мінеральну оливу, яка наповнює металеві секції. Такий ґаджет не зможе обігріти відразу всю квартиру, але врятує вас від холоду в одній кімнаті, у якій ви його встановите.
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Принцип роботи цього пристрою виглядає так:
- При ввімкненні електрична спіраль нагріває олію до встановленої температури.
- Нагріта олія передає тепло корпусу, який, своєю чергою, підігріває повітря, що контактує з його поверхнею.
- Тепле повітря піднімається вгору, а холодне поступово замінюється і теж нагрівається.
- Завдяки цьому відбувається обігрів приміщення.
Олійні радіатори зазвичай встановлюються на підлозі й використовуються тимчасово, адже займають корисний простір.
Так може виглядати олійний обігрівач, однак дизайнів конструкції дуже багато / Фото Freepik
Переваги масляного радіатора:
- Компактність і мобільність — його легко пересувати.
- Тривалий нагрів навіть після вимкнення, оскільки олія охолоджується поступово.
- Безпечний для тривалого використання.
- Безшумність під час роботи, що підходить для житлових приміщень.
- Доступна ціна, яка коливається від 2000 до 5000 гривень у середньому, хоча можна знайти й дорожчі варіанти, за які доведеться викласти 10-12 тисяч гривень.
Недоліки:
- Не підходить для ролі основного обігрівача, оскільки не забезпечує рівномірний прогрів.
- З часом можливий витік олії, через що пристрій стає непридатним для використання.
- Неефективний у великих приміщеннях, кімнатах із високими стелями, бо тепле повітря концентрується вгорі.
- Процес нагріву досить повільний: спочатку гріється спіраль, потім олія, корпус, і лише тоді — повітря.
- Низький коефіцієнт корисної дії.
- Залежно від моделі, може витрачати багато електроенергії.
Олійний радіатор — гарне рішення для тимчасового обігріву певних зон у кімнаті. Наприклад, поставити його поруч із робочим столом чи простором, де ви проведете багато часу.
Інфрачервоний обігрівач
Інфрачервоні обігрівачі відрізняються від традиційних тим, що нагрівають не повітря, а предмети й поверхні в зоні їхньої дії. Ефект тепла відчувається вже через кілька секунд після включення, тому такі прилади ідеально підходять для швидкого обігріву приміщень. Інфрачервоне випромінювання природно зустрічається у вигляді тепла від сонця, багаття чи гарячих предметів і сприймається шкірою як тепло.
Ці обігрівачі ефективні для відкритих просторів, таких як балкони чи тераси, адже їхні промені минають повітря і нагрівають щільні поверхні — меблі, одяг тощо. Повітря прогрівається поступово, отримуючи тепло від нагрітих предметів.
На відміну від конвекторів, про які ми ще поговоримо далі, інфрачервоні прилади не піднімають пил і не створюють протягів. Їх легко встановити на стелі чи стінах, а також вони потребують мінімального обслуговування.
Інфрачервоний обігрівач / Фото Freepik
Інфрачервоні обігрівачі можна встановлювати різними способами:
- На стінах.
- Під стелею.
- На підлозі за допомогою штатива або підставки.
Ці прилади легко інтегруються в будь-яке приміщення, а поєднання економічності та доступної ціни робить їх популярним вибором серед споживачів. Найдешевші варіанти можна знайти до 500 гривень, а найдорожчі – за кілька десятків тисяч гривень.
Конвектор
Електроконвектори є популярними завдяки поєднанню ефективності та зручності. Це не лише стильні й компактні обігрівачі, а й універсальні пристрої, які підходять для будь-яких приміщень – від квартир до офісів і заміських будинків. Щоб обрати оптимальну модель, потрібно зрозуміти принцип роботи цих приладів і їхні можливості.
Електроконвектор перетворює електричну енергію на тепло та поширює його за допомогою природної конвекції – теплого повітря, що піднімається вгору, витісняючи холодне. Нагрівальний елемент розміщений у корпусі з вентиляційними отворами, через які проходять потоки повітря. У деяких моделях також застосовується інфрачервоне випромінювання, яке нагріває не лише повітря, а й предмети в кімнаті.
Переваги електроконвекторів:
- Швидке нагрівання. Приміщення обігрівається швидше, ніж масляними радіаторами, оскільки цьому сприяє потік повітря.
- Рівномірний розподіл тепла. Потоки гарячого повітря рухаються плавно, не створюючи різких перепадів температури.
- Ефективність. ККД досягає 90%, а тепло починає віддаватися вже за 60 секунд після увімкнення.
- Безпека та екологічність. Нагрівальні елементи не окислюють частинки пилу в повітрі, ті не нагріваються вище 60 градусів, що унеможливлює пожежі.
- Гнучке використання. Конвектор може бути як основним, так і додатковим джерелом тепла. Його можна інтегрувати у систему опалення з дистанційним керуванням.
- Компактний та легкий.
- Можливість настінного монтажу.
Конвектори можуть мати додаткові функції:
- Іонізація повітря для поліпшення самопочуття.
- Захист від замерзання: автоматичне увімкнення при +5 градусах.
- Функція Restart: запам’ятовує налаштування після відключення електроенергії.
- Термостат і таймер для регулювання температури та встановлення часу роботи.
- Перемикач потужностей, що дає змогу вмикати окремі нагрівальні елементи.
- Захист від перекидання та вологозахист для безпечної експлуатації.
- Інфрачервоне випромінювання для обігріву предметів у кімнаті.
- Режим виявлення присутності: економить електроенергію в офісах і громадських місцях, коли там нікого немає.
Електроконвектори є простими в установці та керуванні, мають широкий спектр додаткових функцій і підходять для різних умов. Це надійний і безпечний вибір для створення комфортної температури в будь-якому приміщенні. Але серед мінусів таких приладів називають можливе створення протягів (не всім сподобається відчуття руху повітря в кімнаті), а також висушування повітря.
Тепловий вентилятор (або те, що ми звемо "дуйчиком")
Тепловентилятори — зручний варіант для швидкого обігріву приміщення. Вони миттєво нагрівають повітря та використовуються як вдома, так і в промислових умовах. Щоб обрати правильну модель, варто врахувати тип нагрівального елементу, площу приміщення та функціональні особливості пристрою.
"Дуйчик" нагріває повітря за допомогою вентилятора, що видуває теплі потоки в приміщення. Деякі моделі можуть працювати як звичайні охолоджувальні вентилятори, коли обігрів не потрібен. Вони можуть бути як побутовими (для квартир, офісів) так і промисловими (габаритні варіанти для складів, гаражів).
Тепловентилятор / Фото Freepik
Сучасні тепловентилятори можуть мати такі опції, як:
- Захист від перегріву та автоматичне вимкнення при падінні — для підвищення безпеки.
- Термостат для підтримання постійної температури та економії енергії.
- Таймер дозволяє запрограмувати час увімкнення, що зручно для тих, хто часто перебуває в роз’їздах.
- Інші функції, як-от пульт дистанційного керування чи режим холодного обдуву, обираються за потребою користувача.
Тепловентилятори бувають:
- Переносні (настільні) — компактні, але шумні.
- Підлогові — продуктивні, зі стійкими ніжками.
- Настінні — економлять простір, керуються дистанційно.
- Стельові — забезпечують ефективну циркуляцію повітря у приміщеннях із високими стелями.
Ціни на такі прилади коливаються від 300 гривень за найпростіші до десятків тисяч за промислові.