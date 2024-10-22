Масляні (оливні, олійні) радіатори

Масляний радіатор — це переносний пристрій для обігріву приміщення, що використовує нагрівальну спіраль для підвищення температури повітря, а також мінеральну оливу, яка наповнює металеві секції. Такий ґаджет не зможе обігріти відразу всю квартиру, але врятує вас від холоду в одній кімнаті, у якій ви його встановите.

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Принцип роботи цього пристрою виглядає так:

При ввімкненні електрична спіраль нагріває олію до встановленої температури.

Нагріта олія передає тепло корпусу, який, своєю чергою, підігріває повітря, що контактує з його поверхнею.

Тепле повітря піднімається вгору, а холодне поступово замінюється і теж нагрівається.

Завдяки цьому відбувається обігрів приміщення.

Олійні радіатори зазвичай встановлюються на підлозі й використовуються тимчасово, адже займають корисний простір.



Так може виглядати олійний обігрівач, однак дизайнів конструкції дуже багато / Фото Freepik

Переваги масляного радіатора:

Компактність і мобільність — його легко пересувати.

Тривалий нагрів навіть після вимкнення, оскільки олія охолоджується поступово.

Безпечний для тривалого використання.

Безшумність під час роботи, що підходить для житлових приміщень.

Доступна ціна, яка коливається від 2000 до 5000 гривень у середньому, хоча можна знайти й дорожчі варіанти, за які доведеться викласти 10-12 тисяч гривень.

Недоліки:

Не підходить для ролі основного обігрівача, оскільки не забезпечує рівномірний прогрів.

З часом можливий витік олії, через що пристрій стає непридатним для використання.

Неефективний у великих приміщеннях, кімнатах із високими стелями, бо тепле повітря концентрується вгорі.

Процес нагріву досить повільний: спочатку гріється спіраль, потім олія, корпус, і лише тоді — повітря.

Низький коефіцієнт корисної дії.

Залежно від моделі, може витрачати багато електроенергії.

Олійний радіатор — гарне рішення для тимчасового обігріву певних зон у кімнаті. Наприклад, поставити його поруч із робочим столом чи простором, де ви проведете багато часу.

Інфрачервоний обігрівач

Інфрачервоні обігрівачі відрізняються від традиційних тим, що нагрівають не повітря, а предмети й поверхні в зоні їхньої дії. Ефект тепла відчувається вже через кілька секунд після включення, тому такі прилади ідеально підходять для швидкого обігріву приміщень. Інфрачервоне випромінювання природно зустрічається у вигляді тепла від сонця, багаття чи гарячих предметів і сприймається шкірою як тепло.

Ці обігрівачі ефективні для відкритих просторів, таких як балкони чи тераси, адже їхні промені минають повітря і нагрівають щільні поверхні — меблі, одяг тощо. Повітря прогрівається поступово, отримуючи тепло від нагрітих предметів.

Окрім комфорту, такі пристрої забезпечують значну економію електроенергії, порівняно з іншими видами обігрівачів.

На відміну від конвекторів, про які ми ще поговоримо далі, інфрачервоні прилади не піднімають пил і не створюють протягів. Їх легко встановити на стелі чи стінах, а також вони потребують мінімального обслуговування.



Інфрачервоний обігрівач / Фото Freepik

Інфрачервоні обігрівачі можна встановлювати різними способами:

На стінах.

Під стелею.

На підлозі за допомогою штатива або підставки.

Ці прилади легко інтегруються в будь-яке приміщення, а поєднання економічності та доступної ціни робить їх популярним вибором серед споживачів. Найдешевші варіанти можна знайти до 500 гривень, а найдорожчі – за кілька десятків тисяч гривень.

Конвектор

Електроконвектори є популярними завдяки поєднанню ефективності та зручності. Це не лише стильні й компактні обігрівачі, а й універсальні пристрої, які підходять для будь-яких приміщень – від квартир до офісів і заміських будинків. Щоб обрати оптимальну модель, потрібно зрозуміти принцип роботи цих приладів і їхні можливості.

Електроконвектор перетворює електричну енергію на тепло та поширює його за допомогою природної конвекції – теплого повітря, що піднімається вгору, витісняючи холодне. Нагрівальний елемент розміщений у корпусі з вентиляційними отворами, через які проходять потоки повітря. У деяких моделях також застосовується інфрачервоне випромінювання, яке нагріває не лише повітря, а й предмети в кімнаті.



Конвектор / Фото Freepik

Переваги електроконвекторів:

Швидке нагрівання. Приміщення обігрівається швидше, ніж масляними радіаторами, оскільки цьому сприяє потік повітря.

Рівномірний розподіл тепла. Потоки гарячого повітря рухаються плавно, не створюючи різких перепадів температури.

Ефективність. ККД досягає 90%, а тепло починає віддаватися вже за 60 секунд після увімкнення.

Безпека та екологічність. Нагрівальні елементи не окислюють частинки пилу в повітрі, ті не нагріваються вище 60 градусів, що унеможливлює пожежі.

Гнучке використання. Конвектор може бути як основним, так і додатковим джерелом тепла. Його можна інтегрувати у систему опалення з дистанційним керуванням.

Компактний та легкий.

Можливість настінного монтажу.

Конвектори можуть мати додаткові функції:

Іонізація повітря для поліпшення самопочуття.

Захист від замерзання: автоматичне увімкнення при +5 градусах.

Функція Restart: запам’ятовує налаштування після відключення електроенергії.

Термостат і таймер для регулювання температури та встановлення часу роботи.

Перемикач потужностей, що дає змогу вмикати окремі нагрівальні елементи.

Захист від перекидання та вологозахист для безпечної експлуатації.

Інфрачервоне випромінювання для обігріву предметів у кімнаті.

Режим виявлення присутності: економить електроенергію в офісах і громадських місцях, коли там нікого немає.

Електроконвектори є простими в установці та керуванні, мають широкий спектр додаткових функцій і підходять для різних умов. Це надійний і безпечний вибір для створення комфортної температури в будь-якому приміщенні. Але серед мінусів таких приладів називають можливе створення протягів (не всім сподобається відчуття руху повітря в кімнаті), а також висушування повітря.

Тепловий вентилятор (або те, що ми звемо "дуйчиком")

Тепловентилятори — зручний варіант для швидкого обігріву приміщення. Вони миттєво нагрівають повітря та використовуються як вдома, так і в промислових умовах. Щоб обрати правильну модель, варто врахувати тип нагрівального елементу, площу приміщення та функціональні особливості пристрою.

"Дуйчик" нагріває повітря за допомогою вентилятора, що видуває теплі потоки в приміщення. Деякі моделі можуть працювати як звичайні охолоджувальні вентилятори, коли обігрів не потрібен. Вони можуть бути як побутовими (для квартир, офісів) так і промисловими (габаритні варіанти для складів, гаражів).



Тепловентилятор / Фото Freepik

Сучасні тепловентилятори можуть мати такі опції, як:

Захист від перегріву та автоматичне вимкнення при падінні — для підвищення безпеки.

Термостат для підтримання постійної температури та економії енергії.

Таймер дозволяє запрограмувати час увімкнення, що зручно для тих, хто часто перебуває в роз’їздах.

Інші функції, як-от пульт дистанційного керування чи режим холодного обдуву, обираються за потребою користувача.

Тепловентилятори бувають:

Переносні (настільні) — компактні, але шумні.

Підлогові — продуктивні, зі стійкими ніжками.

Настінні — економлять простір, керуються дистанційно.

Стельові — забезпечують ефективну циркуляцію повітря у приміщеннях із високими стелями.

Ціни на такі прилади коливаються від 300 гривень за найпростіші до десятків тисяч за промислові.