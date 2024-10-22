Масляные (масляные, масляные) радиаторы
Масляный радиатор — это переносное устройство для обогрева помещения, использующее нагревательную спираль для повышения температуры воздуха, а также минеральное масло, которое наполняет металлические секции. Такой гаджет не сможет обогреть сразу всю квартиру, но спасет вас от холода в одной комнате, в которой вы его установите.
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Принцип работы этого устройства выглядит так:
- При включении электрическая спираль нагревает масло до установленной температуры.
- Нагретое масло передает тепло корпусу, который, в свою очередь, подогревает воздух, контактирующий с его поверхностью.
- Теплый воздух поднимается вверх, а холодный постепенно заменяется и тоже нагревается.
- Благодаря этому происходит обогрев помещения.
Масляные радиаторы обычно устанавливаются на полу и используются временно, ведь занимают полезное пространство.
Так может выглядеть масляный обогреватель, однако дизайнов конструкции очень много / Фото Freepik
Преимущества масляного радиатора:
- Компактность и мобильность — его легко передвигать.
- Длительный нагрев даже после выключения, поскольку масло охлаждается постепенно.
- Безопасный для длительного использования.
- Бесшумность во время работы, что подходит для жилых помещений.
- Доступная цена, которая колеблется от 2000 до 5000 гривен в среднем, хотя можно найти и более дорогие варианты, за которые придется выложить 10-12 тысяч гривен.
Недостатки:
- Не подходит для роли основного обогревателя, поскольку не обеспечивает равномерный прогрев.
- Со временем возможна утечка масла, из-за чего устройство становится непригодным для использования.
- Неэффективен в больших помещениях, комнатах с высокими потолками, так как теплый воздух концентрируется вверху.
- Процесс нагрева достаточно медленный: сначала греется спираль, потом масло, корпус, и только тогда — воздух.
- Низкий коэффициент полезного действия.
- В зависимости от модели, может расходовать много электроэнергии.
Масляный радиатор — хорошее решение для временного обогрева определенных зон в комнате. Например, поставить его рядом с рабочим столом или пространством, где вы проведете много времени.
Инфракрасный обогреватель
Инфракрасные обогреватели отличаются от традиционных тем, что нагревают не воздух, а предметы и поверхности в зоне их действия. Эффект тепла ощущается уже через несколько секунд после включения, поэтому такие приборы идеально подходят для быстрого обогрева помещений. Инфракрасное излучение естественно встречается в виде тепла от солнца, костра или горячих предметов и воспринимается кожей как тепло.
Эти обогреватели эффективны для открытых пространств, таких как балконы или террасы, ведь их лучи проходят воздух и нагревают плотные поверхности — мебель, одежду и тому подобное. Воздух прогревается постепенно, получая тепло от нагретых предметов.
В отличие от конвекторов, о которых мы еще поговорим дальше, инфракрасные приборы не поднимают пыль и не создают сквозняков. Их легко установить на потолке или стенах, а также они требуют минимального обслуживания.
Инфракрасный обогреватель / Фото Freepik
Инфракрасные обогреватели можно устанавливать различными способами:
- На стенах.
- Под потолком.
- На полу с помощью штатива или подставки.
Эти приборы легко интегрируются в любое помещение, а сочетание экономичности и доступной цены делает их популярным выбором среди потребителей. Самые дешевые варианты можно найти до 500 гривен, а самые дорогие – за несколько десятков тысяч гривен.
Конвектор
Электроконвекторы популярны благодаря сочетанию эффективности и удобства. Это не только стильные и компактные обогреватели, но и универсальные устройства, которые подходят для любых помещений – от квартир до офисов и загородных домов. Чтобы выбрать оптимальную модель, нужно понять принцип работы этих приборов и их возможности.
Электроконвектор преобразует электрическую энергию в тепло и распространяет его с помощью естественной конвекции – теплого воздуха, поднимающегося вверх, вытесняя холодный. Нагревательный элемент размещен в корпусе с вентиляционными отверстиями, через которые проходят потоки воздуха. В некоторых моделях также применяется инфракрасное излучение, которое нагревает не только воздух, но и предметы в комнате.
Конвектор / Фото Freepik
Преимущества электроконвекторов:
- Быстрый нагрев. Помещение обогревается быстрее, чем масляными радиаторами, поскольку этому способствует поток воздуха.
- Равномерное распределение тепла. Потоки горячего воздуха движутся плавно, не создавая резких перепадов температуры.
- Эффективность. КПД достигает 90%, а тепло начинает отдаваться уже через 60 секунд после включения.
- Безопасность и экологичность. Нагревательные элементы не окисляют частицы пыли в воздухе, те не нагреваются выше 60 градусов, что делает невозможным пожары.
- Гибкое использование. Конвектор может быть как основным, так и дополнительным источником тепла. Его можно интегрировать в систему отопления с дистанционным управлением.
- Компактный и легкий.
- Возможность настенного монтажа.
Конвекторы могут иметь дополнительные функции:
- Ионизация воздуха для улучшения самочувствия.
- Защита от замерзания: автоматическое включение при +5 градусах.
- Функция Restart: запоминает настройки после отключения электроэнергии.
- Термостат и таймер для регулировки температуры и установки времени работы.
- Переключатель мощностей, позволяющий включать отдельные нагревательные элементы.
- Защита от опрокидывания и влагозащита для безопасной эксплуатации.
- Инфракрасное излучение для обогрева предметов в комнате.
- Режим обнаружения присутствия: экономит электроэнергию в офисах и общественных местах, когда там никого нет.
Электроконвекторы просты в установке и управлении, имеют широкий спектр дополнительных функций и подходят для различных условий. Это надежный и безопасный выбор для создания комфортной температуры в любом помещении. Но среди минусов таких приборов называют возможное создание сквозняков (не всем понравится ощущение движения воздуха в комнате), а также высушивание воздуха.
Тепловой вентилятор (или то, что мы называем "дуйчиком")
Тепловентиляторы — удобный вариант для быстрого обогрева помещения. Они мгновенно нагревают воздух и используются как дома, так и в промышленных условиях. Чтобы выбрать правильную модель, стоит учесть тип нагревательного элемента, площадь помещения и функциональные особенности устройства.
"Дуйчик" нагревает воздух с помощью вентилятора, что выдувает теплые потоки в помещение. Некоторые модели могут работать как обычные охлаждающие вентиляторы, когда обогрев не нужен. Они могут быть как бытовыми (для квартир, офисов) так и промышленными (габаритные варианты для складов, гаражей).
Тепловентилятор / Фото Freepik
Современные тепловентиляторы могут иметь такие опции, как:
- Защита от перегрева и автоматическое отключение при падении — для повышения безопасности.
- Термостат для поддержания постоянной температуры и экономии энергии.
- Таймер позволяет запрограммировать время включения, что удобно для тех, кто часто находится в разъездах.
- Другие функции, например пульт дистанционного управления или режим холодного обдува, выбираются по необходимости пользователя.
Тепловентиляторы бывают:
- Переносные (настольные) - компактные, но шумные.
- Напольные — производительные, с устойчивыми ножками.
- Настенные — экономят пространство, управляются дистанционно.
- Потолочные — обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха в помещениях с высокими потолками.
Цены на такие приборы колеблются от 300 гривен за самые простые до десятков тысяч за промышленные.