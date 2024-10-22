Масляные (масляные, масляные) радиаторы

Масляный радиатор — это переносное устройство для обогрева помещения, использующее нагревательную спираль для повышения температуры воздуха, а также минеральное масло, которое наполняет металлические секции. Такой гаджет не сможет обогреть сразу всю квартиру, но спасет вас от холода в одной комнате, в которой вы его установите.

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Принцип работы этого устройства выглядит так:

При включении электрическая спираль нагревает масло до установленной температуры.

Нагретое масло передает тепло корпусу, который, в свою очередь, подогревает воздух, контактирующий с его поверхностью.

Теплый воздух поднимается вверх, а холодный постепенно заменяется и тоже нагревается.

Благодаря этому происходит обогрев помещения.

Масляные радиаторы обычно устанавливаются на полу и используются временно, ведь занимают полезное пространство.



Так может выглядеть масляный обогреватель, однако дизайнов конструкции очень много / Фото Freepik

Преимущества масляного радиатора:

Компактность и мобильность — его легко передвигать.

Длительный нагрев даже после выключения, поскольку масло охлаждается постепенно.

Безопасный для длительного использования.

Бесшумность во время работы, что подходит для жилых помещений.

Доступная цена, которая колеблется от 2000 до 5000 гривен в среднем, хотя можно найти и более дорогие варианты, за которые придется выложить 10-12 тысяч гривен.

Недостатки:

Не подходит для роли основного обогревателя, поскольку не обеспечивает равномерный прогрев.

Со временем возможна утечка масла, из-за чего устройство становится непригодным для использования.

Неэффективен в больших помещениях, комнатах с высокими потолками, так как теплый воздух концентрируется вверху.

Процесс нагрева достаточно медленный: сначала греется спираль, потом масло, корпус, и только тогда — воздух.

Низкий коэффициент полезного действия.

В зависимости от модели, может расходовать много электроэнергии.

Масляный радиатор — хорошее решение для временного обогрева определенных зон в комнате. Например, поставить его рядом с рабочим столом или пространством, где вы проведете много времени.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели отличаются от традиционных тем, что нагревают не воздух, а предметы и поверхности в зоне их действия. Эффект тепла ощущается уже через несколько секунд после включения, поэтому такие приборы идеально подходят для быстрого обогрева помещений. Инфракрасное излучение естественно встречается в виде тепла от солнца, костра или горячих предметов и воспринимается кожей как тепло.

Эти обогреватели эффективны для открытых пространств, таких как балконы или террасы, ведь их лучи проходят воздух и нагревают плотные поверхности — мебель, одежду и тому подобное. Воздух прогревается постепенно, получая тепло от нагретых предметов.

Кроме комфорта, такие устройства обеспечивают значительную экономию электроэнергии, по сравнению с другими видами обогревателей.

В отличие от конвекторов, о которых мы еще поговорим дальше, инфракрасные приборы не поднимают пыль и не создают сквозняков. Их легко установить на потолке или стенах, а также они требуют минимального обслуживания.



Инфракрасный обогреватель / Фото Freepik

Инфракрасные обогреватели можно устанавливать различными способами:

На стенах.

Под потолком.

На полу с помощью штатива или подставки.

Эти приборы легко интегрируются в любое помещение, а сочетание экономичности и доступной цены делает их популярным выбором среди потребителей. Самые дешевые варианты можно найти до 500 гривен, а самые дорогие – за несколько десятков тысяч гривен.

Конвектор

Электроконвекторы популярны благодаря сочетанию эффективности и удобства. Это не только стильные и компактные обогреватели, но и универсальные устройства, которые подходят для любых помещений – от квартир до офисов и загородных домов. Чтобы выбрать оптимальную модель, нужно понять принцип работы этих приборов и их возможности.

Электроконвектор преобразует электрическую энергию в тепло и распространяет его с помощью естественной конвекции – теплого воздуха, поднимающегося вверх, вытесняя холодный. Нагревательный элемент размещен в корпусе с вентиляционными отверстиями, через которые проходят потоки воздуха. В некоторых моделях также применяется инфракрасное излучение, которое нагревает не только воздух, но и предметы в комнате.



Конвектор / Фото Freepik

Преимущества электроконвекторов:

Быстрый нагрев. Помещение обогревается быстрее, чем масляными радиаторами, поскольку этому способствует поток воздуха.

Равномерное распределение тепла. Потоки горячего воздуха движутся плавно, не создавая резких перепадов температуры.

Эффективность. КПД достигает 90%, а тепло начинает отдаваться уже через 60 секунд после включения.

Безопасность и экологичность. Нагревательные элементы не окисляют частицы пыли в воздухе, те не нагреваются выше 60 градусов, что делает невозможным пожары.

Гибкое использование. Конвектор может быть как основным, так и дополнительным источником тепла. Его можно интегрировать в систему отопления с дистанционным управлением.

Компактный и легкий.

Возможность настенного монтажа.

Конвекторы могут иметь дополнительные функции:

Ионизация воздуха для улучшения самочувствия.

Защита от замерзания: автоматическое включение при +5 градусах.

Функция Restart: запоминает настройки после отключения электроэнергии.

Термостат и таймер для регулировки температуры и установки времени работы.

Переключатель мощностей, позволяющий включать отдельные нагревательные элементы.

Защита от опрокидывания и влагозащита для безопасной эксплуатации.

Инфракрасное излучение для обогрева предметов в комнате.

Режим обнаружения присутствия: экономит электроэнергию в офисах и общественных местах, когда там никого нет.

Электроконвекторы просты в установке и управлении, имеют широкий спектр дополнительных функций и подходят для различных условий. Это надежный и безопасный выбор для создания комфортной температуры в любом помещении. Но среди минусов таких приборов называют возможное создание сквозняков (не всем понравится ощущение движения воздуха в комнате), а также высушивание воздуха.

Тепловой вентилятор (или то, что мы называем "дуйчиком")

Тепловентиляторы — удобный вариант для быстрого обогрева помещения. Они мгновенно нагревают воздух и используются как дома, так и в промышленных условиях. Чтобы выбрать правильную модель, стоит учесть тип нагревательного элемента, площадь помещения и функциональные особенности устройства.

"Дуйчик" нагревает воздух с помощью вентилятора, что выдувает теплые потоки в помещение. Некоторые модели могут работать как обычные охлаждающие вентиляторы, когда обогрев не нужен. Они могут быть как бытовыми (для квартир, офисов) так и промышленными (габаритные варианты для складов, гаражей).



Тепловентилятор / Фото Freepik

Современные тепловентиляторы могут иметь такие опции, как:

Защита от перегрева и автоматическое отключение при падении — для повышения безопасности.

Термостат для поддержания постоянной температуры и экономии энергии.

Таймер позволяет запрограммировать время включения, что удобно для тех, кто часто находится в разъездах.

Другие функции, например пульт дистанционного управления или режим холодного обдува, выбираются по необходимости пользователя.

Тепловентиляторы бывают:

Переносные (настольные) - компактные, но шумные.

Напольные — производительные, с устойчивыми ножками.

Настенные — экономят пространство, управляются дистанционно.

Потолочные — обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха в помещениях с высокими потолками.

Цены на такие приборы колеблются от 300 гривен за самые простые до десятков тысяч за промышленные.