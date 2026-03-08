5 прихованих можливостей Facebook, які варто спробувати

Хоча Facebook вже не є головною соцмережею для молоді, мільярди людей продовжують користуватися ним щомісяця. За понад 20 років платформа отримала багато функцій і налаштувань, про які знають далеко не всі користувачі. Деякі з них допомагають краще контролювати стрічку, приватність і власні дані.

За роки існування Facebook перетворився з простої соціальної мережі на великий сервіс із десятками інструментів. Частина з них прихована в налаштуваннях або неочевидна для користувачів. Ось п'ять корисних лайфхаків, які можуть зробити користування платформою зручнішим. Про це пише Lifehacker.

Які лайфхаки допоможуть зручніше користуватися Facebook?

Налаштуйте стрічку, щоб бачити менше небажаного контенту. Алгоритм Facebook не завжди точно розуміє інтереси користувача. Через це у стрічці можуть з'являтися пости, які не викликають інтересу, включно з великою кількістю автоматично згенерованого контенту.

Щоб вплинути на алгоритм, достатньо натиснути три крапки у правому верхньому куті будь-якого допису. Там доступні кілька варіантів: позначити контент як нецікавий, тимчасово вимкнути пости від певного автора на 30 днів або повністю приховати сторінку чи людину.

Також є можливість зробити протилежне – вибрати пункт "Interested", щоб алгоритм показував більше подібних публікацій.

Обмежте можливість знайти вас у Facebook. Соцмережа може іноді зводити з людьми з минулого – колишніми колегами, знайомими або родичами. Інколи такі контакти небажані, тому Facebook дозволяє обмежити способи пошуку вашого профілю.

Для цього потрібно відкрити меню профілю у правому верхньому куті та перейти в Settings & privacy, далі Privacy Center і Common privacy settings. У розділі Profile information можна змінити параметри того, як люди знаходять ваш акаунт.

Тут можна заборонити пошук за номером телефону або електронною поштою, а також вимкнути появу профілю у результатах пошуку в інтернеті. Крім того, можна вирішити, чи потраплятимуть повідомлення від незнайомих людей у основну скриньку.

Контролюйте, хто бачить ваші пости. Не всі знають, що аудиторію публікацій у Facebook можна налаштовувати окремо для кожного допису. Під час створення поста під вашим ім'ям відображається меню з аудиторією – наприклад Friends або Public.

Натиснувши на це меню, можна обрати, хто саме побачить публікацію. Це можуть бути всі друзі, окремі люди або певні списки контактів. Також можна вказати користувачів, яким пост буде прихований.

Крім того, у списку друзів є можливість створювати власні групи контактів через функцію Create List. Це дозволяє швидко обирати аудиторію для майбутніх публікацій.

Перегляньте історію дружби з людиною. Facebook зберігає багато спільного контенту між друзями. Існує спеціальна функція, яка дозволяє побачити історію взаємодії з конкретною людиною.

Як пише PCmag, для цього потрібно відкрити профіль друга, натиснути на три крапки праворуч і обрати пункт See friendship. Після цього відкриється сторінка зі спільними фотографіями, постами та подіями, в яких ви обидва брали участь.

Якщо користувачі активно користуються Facebook, така сторінка може стати своєрідним архівом спільних спогадів.

Видаляйте старі коментарі, лайки та іншу активність. Іноді користувачі шкодують про коментар або реакцію, залишену багато років тому. У Facebook є централізований журнал активності, де зібрано всі дії акаунта.

Щоб відкрити його, потрібно натиснути на фото профілю, перейти в Settings & privacy і вибрати Activity log. Тут можна побачити всі коментарі, лайки, публікації та пошукові запити.

У цьому розділі доступна можливість видалити старі коментарі, реакції або навіть власні дописи. Таким чином можна очистити історію активності в соцмережі.