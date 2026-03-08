За годы существования Facebook превратился из простой социальной сети в большой сервис с десятками инструментов. Часть из них скрыта в настройках или неочевидна для пользователей. Вот пять полезных лайфхаков, которые могут сделать пользование платформой более удобным. Об этом пишет Lifehacker.

Какие лайфхаки помогут удобнее пользоваться Facebook?

Настройте ленту, чтобы видеть меньше нежелательного контента. Алгоритм Facebook не всегда точно понимает интересы пользователя. Поэтому в ленте могут появляться посты, которые не вызывают интереса, включая большое количество автоматически сгенерированного контента.

Чтобы повлиять на алгоритм, достаточно нажать три точки в правом верхнем углу любого поста. Там доступны несколько вариантов: обозначить контент как неинтересный, временно отключить посты от определенного автора на 30 дней или полностью скрыть страницу или человека.

Также есть возможность сделать противоположное – выбрать пункт "Interested", чтобы алгоритм показывал больше подобных публикаций.

Ограничьте возможность найти вас в Facebook. Соцсеть может иногда сводить с людьми из прошлого – бывшими коллегами, знакомыми или родственниками. Иногда такие контакты нежелательны, поэтому Facebook позволяет ограничить способы поиска вашего профиля.

Для этого нужно открыть меню профиля в правом верхнем углу и перейти в Settings & privacy, далее Privacy Center и Common privacy settings. В разделе Profile information можно изменить параметры того, как люди находят ваш аккаунт.

Здесь можно запретить поиск по номеру телефона или электронной почте, а также выключить появление профиля в результатах поиска в интернете. Кроме того, можно решить, будут ли попадать сообщения от незнакомых людей в основной ящик.

Контролируйте, кто видит ваши посты. Не все знают, что аудиторию публикаций в Facebook можно настраивать отдельно для каждого сообщения. При создании поста под вашим именем отображается меню с аудиторией – например Friends или Public.

Нажав на это меню, можно выбрать, кто именно увидит публикацию. Это могут быть все друзья, отдельные люди или определенные списки контактов. Также можно указать пользователей, которым пост будет скрыт.

Кроме того, в списке друзей есть возможность создавать собственные группы контактов через функцию Create List. Это позволяет быстро выбирать аудиторию для будущих публикаций.

Просмотрите историю дружбы с человеком. Facebook сохраняет много общего контента между друзьями. Существует специальная функция, которая позволяет увидеть историю взаимодействия с конкретным человеком.

Как пишет PCmag, для этого нужно открыть профиль друга, нажать на три точки справа и выбрать пункт See friendship. После этого откроется страница с совместными фотографиями, постами и событиями, в которых вы оба участвовали.

Если пользователи активно пользуются Facebook, такая страница может стать своеобразным архивом совместных воспоминаний.

Удаляйте старые комментарии, лайки и другую активность. Иногда пользователи жалеют о комментарии или реакции, оставленной много лет назад. В Facebook есть централизованный журнал активности, где собраны все действия аккаунта.

Чтобы открыть его, нужно нажать на фото профиля, перейти в Settings & privacy и выбрать Activity log. Здесь можно увидеть все комментарии, лайки, публикации и поисковые запросы.

В этом разделе доступна возможность удалить старые комментарии, реакции или даже собственные посты. Таким образом можно очистить историю активности в соцсети.