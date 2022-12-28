12 українських шкіл отримають 5000 планшетів Apple iPad

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у своєму телеграм-каналі про новий проєкт, в рамках якого до дванадцяти українських шкіл надішлють 5000 планшетів компанії Apple.

Сотні шкіл пошкоджені або зруйновані через обстріли росіян. Діти не можуть навчатися у звичайному форматі. Планшети допоможуть школярам здобувати нові знання. А також — підвищувати їхню цифрову грамотність.

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Планшети для шкіл

Цифровізація освітньої сфери триває. Працюємо над тим, щоб діти могли продовжувати навчання, незважаючи на повномасштабну війну. Разом з партнерами запускаємо проєкт підтримки українських школярів. Завдяки йому 12 шкіл отримають 5000 Apple iPad,

– написав Михайло Федоров.

Судячи з допису, проєкт реалізується спільними зусиллями ASBISс Enterprises, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти та науки України і НГО "7Fields".

Конкретних деталей міністр не надав. Невідомо, які саме школи отримають планшети, які це будуть моделі тощо.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров також розповів, що українці вже скоро зможуть безоплатно опанувати блокчейн в рамках нового курсу із криптограмотності. Команда Мінцифри вже кілька років активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Це, як сподіваються, стане потужним стимулом для розвитку цифрової економіки.