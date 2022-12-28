Сотни школ повреждены или разрушены из-за обстрелов россиян. Дети не могут учиться в обычном формате. Планшеты помогут школьникам получать новые знания. А также повышать их цифровую грамотность.

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Планшеты для школ

Цифровизация образовательной сферы продолжается. Работаем над тем, чтобы дети могли продолжать обучение, несмотря на полномасштабную войну. Вместе с партнерами запускаем проект поддержки украинских школьников. Благодаря ему 12 школ получат 5000 Apple iPad,

– написал Михаил Федоров.

Исходя из публикации, проект реализуется совместными усилиями ASBIS Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерства образования и науки Украины и НГО "7Fields".

Конкретные детали министр не предоставил. Неизвестно, какие именно школы получат планшеты, какие это будут модели и так далее.

Напомним, ранее Михаил Федоров также рассказал, что украинцы уже скоро смогут бесплатно овладеть блокчейном в рамках нового курса по криптограмотности. Команда Минцифры уже несколько лет активно работает над запуском рынка виртуальных активов. Это, как надеются, станет мощным стимулом для развития цифровой экономики.