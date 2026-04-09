Vodafone розширив 5G у Львові на новий район: де тепер можна зловити швидший інтернет

Львів досі є одним із головних майданчиків для тестування технологій 5G. Цього разу розширення мережі п'ятого покоління торкнулося однієї з найбільш важливих точок міста, де навантаження на зв'язок традиційно є екстремальним через постійний потік людей.

Де шукати 5G у Львові?

Компанія Vodafone оголосила про запуск відкритого тестування технології 5G на території Головного залізничного вокзалу. Вибір цієї локації не був випадковим, адже вокзал є одним із найбільш завантажених логістичних центрів міста, де концентрація активних користувачів мобільного інтернету досягає критичних значень, пише 24 Канал.

Основна проблема великих залізничних вузлів полягає у пікових навантаженнях. Коли до перонів одночасно прибуває кілька поїздів, зокрема швидкісні потяги "Інтерсіті", сотні людей миттєво активують свої смартфони. Пасажирам потрібно терміново замовити таксі, скористатися навігаційними картами, завантажити робочі документи або просто зв'язатися з рідними.

У такі моменти традиційні мережі попередніх поколінь можуть працювати нестабільно через перевантаження. Технологія 5G розв'язує цю проблему завдяки своїй здатності обслуговувати колосальну кількість пристроїв на один квадратний кілометр. Це дозволяє забезпечити кожного користувача стабільним сигналом і високою швидкістю без жодних затримок.

Технічна частина проєкту реалізована на базі обладнання провідного європейського постачальника Nokia. Тестування відбувається у діапазоні 3500 мегагерців. Окрім залізничного вокзалу, зона покриття у Львові вже охоплює історичний центр, прилеглі мікрорайони та територію Львівського політехнічного університету.

Варто зауважити, що Львів – не єдине місто, де проводяться подібні випробування. Аналогічні тестові зони вже розгорнуті в Харкові та Бородянці.

Динаміка залучення користувачів до нової технології вражає. Від моменту старту тестування, який відбувся 12 січня, до мережі п'ятого покоління вже встигли підключитися понад 307 тисяч унікальних абонентів.

Статистичні дані мережі підтверджують ефективність нової технології: у реальних умовах під значним навантаженням максимальна зафіксована швидкість на базовій станції сягнула неймовірних 1,9 гігабіта на секунду.

Як підключитися до 5G?

Для абонентів процес переходу на новий стандарт зв'язку максимально спрощений. Vodafone надає можливість тестувати 5G без потреби підключати будь-які додаткові послуги чи змінювати тарифний план. Весь трафік у мережі п'ятого покоління тарифікується згідно з поточними умовами 4G/LTE.

Для користування послугою необхідно мати сучасний смартфон з підтримкою 5G та відповідну SIM-картку. Перевірити готовність своєї картки досить легко: якщо вона підтримує стандарт 4G, то автоматично працюватиме і в мережі 5G. Також можна скористатися швидкою перевіркою, набравши комбінацію *222#, або просто звернути увагу на позначку типу мережі у верхній частині екрана.

Щодо смартфонів, то для автоматичного підключення до 5G у налаштуваннях пристрою має бути активна відповідна опція вибору типу мережі. Для цього зайдіть у налаштування, виберіть меню, яке відповідає за мобільні мережі, перейдіть в меню конкретної SIM-картки, далі в меню типу мережі виберіть 5G.

Успішне завершення випробувань у Львові може стати поштовхом для подальшого розгортання технології в інших великих містах країни, що відкриє нові можливості для цифрового розвитку всієї держави.