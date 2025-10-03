В Україні готуються розширити випробування 5G. Восени до Львова приєднаються Харків і Бородянка, де також з’являться зони тестового покриття. Повноцінний запуск мережі п’ятого покоління відкладається до завершення воєнного стану, але пілотні проєкти вже працюють.

Заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько розповів, що восени до тестування 5G приєднаються Харків та Бородянка. Наразі мережа працює у Львові, а згодом її зможуть випробувати й у закладах вищої освіти. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на Forbes Ukraine.

Дивіться також Екс-керівник Дії Мстислав Банік обійняв керівну посаду в Міноборони

Де і коли в Україні можна буде протестувати 5G?

Повномасштабний запуск 5G в Україні відкладають до завершення воєнного стану, однак пілотні зони дають можливість операторам і користувачам готуватися до переходу на новий стандарт зв’язку. За даними Мінцифри, нині близько 22% смартфонів в Україні вже підтримують технологію п’ятого покоління. Прибитько прогнозує, що охопити значну частину території країни 5G може до 2030 року.

Станіслав Прибитько обіймає посаду заступника міністра цифрової трансформації з липня 2025 року. До цього він відповідав за розвиток мобільного інтернету, а тепер курує також напрям фіксованого. Його призначення стало частиною масштабних кадрових змін у відомстві, яке очолює Михайло Федоров.

Перші кроки до запуску 5G в Україні були зроблені ще у травні 2023 року. Тоді віцепрем’єр Федоров повідомляв у себе на сторінці в Telegram про старт тестування мережі нового покоління на окремих локаціях. Тепер же географія проєкту розширюється, і вже кілька міст готуються до сучасного мобільного стандарту.

Як працює зв'язок Київстар через супутники Starlink?

Київстар розпочинає впровадження технології Starlink Direct to Cell, яка дозволить звичайним 4G-смартфонам підключатися безпосередньо до супутників. Це забезпечить мобільний зв'язок у місцях, де відсутнє наземне покриття. На етапі тестування послуга буде безкоштовною для абонентів оператора.

Для роботи потрібен 4G-смартфон, SIM-карта Київстар з підтримкою LTE та відкритий простір з прямою видимістю неба. Запуск відбуватиметься поетапно. Бета-тестування проводитиметься у жовтні та листопаді 2025 року. Під час тестів будуть доступні лише вхідні та вихідні SMS-повідомлення. Повноцінний старт заплановано на четвертий квартал 2025 року, і він також почнеться з обміну SMS. Можливості мобільного інтернету та голосових дзвінків через VoLTE з'являться пізніше.