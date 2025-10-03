В Украине готовятся расширить испытания 5G. Осенью ко Львову присоединятся Харьков и Бородянка, где также появятся зоны тестового покрытия. Полноценный запуск сети пятого поколения откладывается до завершения военного положения, но пилотные проекты уже работают.

Заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько рассказал, что осенью к тестированию 5G присоединятся Харьков и Бородянка. Сейчас сеть работает во Львове, а впоследствии ее смогут испытать и в учреждениях высшего образования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Где и когда в Украине можно будет протестировать 5G?

Полномасштабный запуск 5G в Украине откладывают до завершения военного положения, однако пилотные зоны дают возможность операторам и пользователям готовиться к переходу на новый стандарт связи. По данным Минцифры, сейчас около 22% смартфонов в Украине уже поддерживают технологию пятого поколения. Прибитько прогнозирует, что охватить значительную часть территории страны 5G может к 2030 году.

Станислав Прибытько занимает должность заместителя министра цифровой трансформации с июля 2025 года. До этого он отвечал за развитие мобильного интернета, а теперь курирует также направление фиксированного. Его назначение стало частью масштабных кадровых изменений в ведомстве, которое возглавляет Михаил Федоров.

Первые шаги к запуску 5G в Украине были сделаны еще в мае 2023 года. Тогда вице-премьер Федоров сообщал у себя на странице в Telegram о старте тестирования сети нового поколения на отдельных локациях. Теперь же география проекта расширяется, и уже несколько городов готовятся к современному мобильному стандарту.

Как работает связь Киевстар через спутники Starlink?

Киевстар начинает внедрение технологии Starlink Direct to Cell, которая позволит обычным 4G-смартфонам подключаться непосредственно к спутникам. Это обеспечит мобильную связь в местах, где отсутствует наземное покрытие. На этапе тестирования услуга будет бесплатной для абонентов оператора.

Для работы нужен 4G-смартфон, SIM-карта Киевстар с поддержкой LTE и открытое пространство с прямой видимостью неба. Запуск будет происходить поэтапно. Бета-тестирование будет проводиться в октябре и ноябре 2025 года. Во время тестов будут доступны только входящие и исходящие SMS-сообщения. Полноценный старт запланирован на четвертый квартал 2025 года, и он также начнется с обмена SMS. Возможности мобильного интернета и голосовых звонков через VoLTE появятся позже.