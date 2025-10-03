Заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько розповів, що восени до тестування 5G приєднаються Харків та Бородянка. Наразі мережа працює у Львові, а згодом її зможуть випробувати й у закладах вищої освіти. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на Forbes Ukraine.

Де і коли в Україні можна буде протестувати 5G?

Повномасштабний запуск 5G в Україні відкладають до завершення воєнного стану, однак пілотні зони дають можливість операторам і користувачам готуватися до переходу на новий стандарт зв’язку. За даними Мінцифри, нині близько 22% смартфонів в Україні вже підтримують технологію п’ятого покоління. Прибитько прогнозує, що охопити значну частину території країни 5G може до 2030 року.

Станіслав Прибитько обіймає посаду заступника міністра цифрової трансформації з липня 2025 року. До цього він відповідав за розвиток мобільного інтернету, а тепер курує також напрям фіксованого. Його призначення стало частиною масштабних кадрових змін у відомстві, яке очолює Михайло Федоров.

Перші кроки до запуску 5G в Україні були зроблені ще у травні 2023 року. Тоді віцепрем’єр Федоров повідомляв у себе на сторінці в Telegram про старт тестування мережі нового покоління на окремих локаціях. Тепер же географія проєкту розширюється, і вже кілька міст готуються до сучасного мобільного стандарту.

Як працює зв'язок Київстар через супутники Starlink?

Київстар розпочинає впровадження технології Starlink Direct to Cell, яка дозволить звичайним 4G-смартфонам підключатися безпосередньо до супутників. Це забезпечить мобільний зв'язок у місцях, де відсутнє наземне покриття. На етапі тестування послуга буде безкоштовною для абонентів оператора.

Для роботи потрібен 4G-смартфон, SIM-карта Київстар з підтримкою LTE та відкритий простір з прямою видимістю неба. Запуск відбуватиметься поетапно. Бета-тестування проводитиметься у жовтні та листопаді 2025 року. Під час тестів будуть доступні лише вхідні та вихідні SMS-повідомлення. Повноцінний старт заплановано на четвертий квартал 2025 року, і він також почнеться з обміну SMS. Можливості мобільного інтернету та голосових дзвінків через VoLTE з'являться пізніше.