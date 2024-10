7 смартфонів, які забезпечать вам найдовший час роботи від батареї

На час роботи смартфона, окрім його ємності, впливає ціла низка факторів, головним із яких є оптимізація на рівні програмного забезпечення. Не всі виробники приділяють цьому належну увагу, а деякі потурбувалися лише про окремі свої пристрої. Ось сім прикладів, з якими ви зможете заряджати смартфон рідше і швидше.

iPhone 16 Pro Max

Ємність акумулятора: 4 685 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: до 50% за 30 хвилин за допомогою адаптера потужністю 20 ватів.

Хоча цей смартфон не є лідером витривалості загалом, він є таким в екосистемі Apple. Якщо ви вже є її частиною, то iPhone 16 Pro Max – це безсумнівний вибір. Це найновіший і найпотужніший смартфон компанії сьогодні, тож якщо ви шукаєте пристрій, який не лише довго працює, але й легко справляється з вимогливими завданнями, це має бути ваш вибір.

Реальна ємність акумулятора в ньому може здатися не вражаючою, враховуючи, що 5 000 міліампер-годин зараз є стандартом для телефонів на Android. Але будьте впевнені, процесор A18 Pro досить ефективний, щоб мінімізувати споживання заряду акумулятора й забезпечити тривалий час роботи.

Asus ROG Phone 8/8 Pro

Ємність акумулятора: 5 500 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: 100% за 39 хвилин з адаптером потужністю 65 ватів.

Телефони Asus ROG завжди були орієнтовані на геймерів, але ROG Phone 8 виглядає і відчувається більше як звичайний пристрій. Це означає витончений дизайн, тонший і легший корпус, тонші рамки, хороші камери, бездротову зарядку та захист за стандартом IP68.



Asus ROG Phone 8/8 Pro / Фото Asus

Смартфон оснащений потужним акумулятором на 5 500 міліампер-годин, високоефективним чипом Snapdragon 8 Gen 3, роз'ємом для навушників, відмінною термоізоляцією, двома портами USB-C для заряджання під час ігор у горизонтальному режимі, а також прихованим світлодіодним екраном на задній панелі, який є справді функціональним.

RedMagic 9S Pro

Ємність акумулятора: 6 500 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: 100% за 35 хвилин з адаптером на 80 ватів.

Red Magic 9S Pro на крок випереджає Asus ROG Phone завдяки акумулятору ємністю 6 500 міліампер-годин, і є лідером цього списку. Але варто враховувати, що це пристрій створений для нішевого ринку.

По-перше, він має фронтальну камеру під дисплеєм, яка — як би футуристично не виглядав телефон — створює помітно гірші селфі-фото та відео. По-друге, пристрій не має офіційного рейтингу IP68, оскільки вбудований вентилятор унеможливлює захист від води та пилу. Нарешті, на задній панелі немає телеоб'єктива, тому якщо ви робите багато портретних фотографій, ви будете розчаровані.



RedMagic 9S Pro / Фото RedMagic

Загалом, купувати Red Magic 9S Pro варто лише в тому випадку, якщо ви плануєте займатися серйозними іграми, хочете безперебійну роботу дисплея і не проти жертв, на які доведеться піти заради цього.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: до 65% за 30 хвилин з адаптером 45 ватів.

У Galaxy S24 Ultra використовується спеціальна версія чипа Snapdragon 8 Gen 3, яка є потужнішою та енергоефективнішою, що дозволяє йому отримати перевагу над іншими Android-смартфонами з такою ж ємністю акумулятора. Хоча складні завдання вимагають більше енергії, базові завдання, такі як перегляд вебсторінок, потокове відео та прокрутка соціальних мереж, майже не витрачають заряд акумулятора.

Ви також можете значно збільшити час автономної роботи S24 Ultra, налаштувавши режим енергозбереження, щоб обмежити доступ до програм і головного екрана, залишивши на ньому лише найнеобхідніші програми. Ця функція може врятувати вас, якщо у вас розрядився акумулятор і ви не маєте доступу до розетки або адаптера, але при цьому хочете залишатися на зв'язку.

Крім того, ви також отримуєте флагманську систему камер, стилус S Pen і титановий корпус.

Samsung Galaxy A16

Ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: 25 ватів.

Galaxy A16 – це пропозиція Samsung початкового рівня на 2024 рік. За своєю ціною смартфон пропонує аж занадто багато. І справа не лише в акумуляторі ємністю 5000 міліампер-годин, а й у тому, що це перший бюджетний телефон компанії, який постачається з шістьма роками основних оновлень Android. Це означає, що A16 буде отримувати оновлення до жовтня 2030 року. Жоден інший телефон на Android за такою ціною не підтримується так довго.

Samsung також додала клас захисту IP54 і потужніший процесор, збільшивши розмір дисплея до 6,7 дюйма. Враховуючи, що ви, швидше за все, не будете виконувати на цьому пристрої складні завдання, 5000 міліампер-годин більш ніж достатньо, щоб пропрацювати понад день. Це робить його ідеальним вибором, якщо у вас обмежений бюджет і ви дбаєте про довговічність.

Nothing Phone (2a) Plus

Ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: до 50% за 21 хвилину за допомогою адаптера потужністю 50 ватів.

Якщо ви шукаєте щось доступне за ціною, з усіма основними функціями та унікальною індивідуальністю, на відміну від інших пропозицій у цій ціновій категорії, Nothing Phone (2a) Plus – ваш варіант. Це полегшена версія Nothing Phone (2).



Nothing Phone (2a) Plus / Фото Nothing

Головною особливістю пристрою є інтерфейс Glyph Interface, де світлодіоди на задній панелі пристрою можна запрограмувати так, щоб вони загорялися, коли потрібно, і функціонували як індикатори важливих сповіщень, повідомлень від певних контактів та інше.

Glyph Interface розроблений як функція, що намагається зменшити час вашого перебування на екрані, але навіть якщо ви не вважаєте його настільки корисним і не маєте наміру ним користуватися, пристрій все одно пропонує більш ніж достатню цінність за свою ціну.

OnePlus 12R

Ємність акумулятора: 5 500 міліампер-годин.

Швидкість дротової зарядки: 100% за 26 хв з адаптером на 100 ватів.

Небагато телефонів середнього класу можуть претендувати на те, щоб конкурувати з сучасними флагманами, але OnePlus 12R якимось чином вдається це робити. Акумулятор ємністю 5 500 міліампер-годин у поєднанні з енергоефективним чіпом Snapdragon 8 Gen 2 дозволяє йому працювати довше, ніж деяким дорожчим телефонам.

Пристрій має клас захисту IP64 та скло Gorilla Glass Victus 2 на передній панелі. І якщо ви все ще не переконані, він також підтримує зарядку потужністю 100 ватів.