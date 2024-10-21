Щоб уникнути ризиків, важливо розуміти, якими вони є. 24 Канал зібрав сім головних моментів, про які обов'язково потрібно пам'ятати при користуванні обігрівачами.

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1. Обирайте безпечне місце для обігрівача

Не ставте обігрівач поруч із предметами, які легко можуть загорітися, такими як меблі, штори чи килими. Тримайте прилад на відстані не менш ніж одного метра від будь-яких об'єктів — це мінімізує ризик пожежі.

2. Вільний доступ для повітря

Вентилятори в обігрівачах забезпечують рівномірний розподіл тепла і відведення надлишкового жару. Переконайтеся, що нічого не блокує повітряний потік, адже це може призвести до перегріву та загоряння.

3. Підключайте прилад безпосередньо в розетку

Уникайте використання подовжувачів, особливо з потужними обігрівачами, оскільки вони можуть перегріватися. Якщо ж без подовжувача не обійтися, переконайтеся, що він витримує потужність вашого пристрою, а також перебуває в справному стані.

4. Перевірте електропроводку

Перед ввімкненням обігрівача огляньте розетки та дроти, щоб переконатися у їхній цілісності. Якщо виникають сумніви щодо стану проводки, краще звернутися до фахівця. Не підключайте кілька обігрівачів в один ланцюг, щоб уникнути перевантаження електромережі.



Користуйтеся обігрівачем безпечно / Фото Freepik

5. Контролюйте температуру

Не використовуйте обігрівач на максимальних налаштуваннях, щоб уникнути перегріву. Завжди вимикайте прилад, коли виходите з кімнати, не залишайте його без нагляду. Це не лише дозволить вам вчасно помітити поломку, а зекономить вам енергію.

6. Використовуйте пристрої з функцією автоматичного вимкнення

Обігрівачі з автоматичним вимкненням забезпечують додатковий захист: вони самостійно вимикаються у разі перегріву або падіння. Це особливо важливо в домах із дітьми чи домашніми тваринами, які можуть випадково перекинути прилад.

7. Не використовуйте пошкоджений обігрівач

Несправний пристрій може стати джерелом небезпеки – іскри, перевищення температури, задимлення чи появи вогню. Якщо ви помітили будь-які дефекти, відмовтеся від використання, щоб уникнути серйозних наслідків.

Висновки

Дотримання цих простих правил допоможе вам лишатися в безпеці протягом усього опалювального сезону. Обігрівач може забезпечити бажаний комфорт, але завжди пам’ятайте: безпека має бути на першому місці.