Першим, що може спасти на думку, звісно ж, є свічки. Однак вони є невідновлюваними і з ними незручно пересуватися. Крім того, вони можуть бути токсичними у дешевих варіантах. Значно кращою інвестицією стане пристрій, який може відновлювати ресурси за допомогою заряджання, радить Техно 24.

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Світлодіодна стрічка та павербанк

В інтернет-магазинах сьогодні можна знайти світлодіодні стрічки на будь-який смак, але нас цікавлять саме ті, які можуть працювати від павербанка. Вони бувають різних кольорів, довжини, з додатковим управлінням через пульт або мобільний додаток.

Таку стрічку можна легко закріпити під стелею, на ліжку, полицях, стіні чи інших поверхнях. Завдяки роботі від павербанка, ви завжди матимете джерело світла, яке поновлюється – варто лише не забувати заряджати батарею.

Світлодіодна стрічка світить в рази яскравіше, ніж гірлянди чи навіть лампи на акумуляторах, вона дешева й споживає мало енергії – заряду навіть не дуже об'ємного павербанка вистачить на багато днів, якщо ви вмикатимете світло на 2-4 години. Але ще приємнішим фактом є те, що, на відміну від гірлянд, які працюють на батарейках, стрічка не тьмяніє з часом, тримаючись на стабільній яскравості аж до моменту розряджання джерела енергії.

Зверніть увагу, що при виборі світлодіодної стрічки в комплекті повинен бути USB, оскільки без нього вам доведеться самостійно його припаювати.

Гірлянди на батарейках

Цей варіант підійде любителям романтичної атмосфери вдома. Сьогодні можна знайти величезну кількість різноманітних варіантів, що працюють від батарейок типу АА, ААА чи інших. Вони мобільні, споживають небагато енергії, тому за умови використання по кілька годин на день служитимуть вам досить довго. Їх можна помістити в прозору банку для зручності транспортування, оскільки носити купу дротів у руках буде вельми незручно.

Мінусом цього варіанту є те, що мірою втрати заряду в батарейках, гірлянди стають все тьмянішими й тьмянішими, що може негативно впливати на психологічний стан. Крім того, світла від них буде значно менше, ніж від інших варіантів, навіть зі свіжими батарейками.

Не забудьте також придбати запас батарейок. Стандартна гірлянда може працювати від 2 або 3 батарейок до кількох місяців.

Настільні світлодіодні світильники на акумуляторах

Інтернет-магазини та офлайнові продавці також пропонують велику кількість світильників, що працюють на батареях. Джерелом освітлення в них є напівпровідникові світлодіоди, органічні світлодіоди або полімерні світлодіоди, а не електричні нитки, плазма чи газ. Тому вони є дуже економними та безпечними й будуть ідеальним варіантом.

Ви можете зарядити такий світильник від розетки у години наявності електроенергії, а потім використовувати під час відключень. Акумулятора вистачає надовго. Звісно, цей показник залежить від конкретної моделі та яскравості, яку ви встановите, але можна розраховувати на десять годин роботи чи й більше у деяких дорогих варіантах.

У магазинах можна знайти моделі на сонячних батареях, які накопичують заряд удень, щоб використати його за потреби вночі.

Світлодіодні/LED-лампочки з вбудованими акумуляторами

Такі пристрої мають вигляд звичайної лампочки, яка вкручується – без великого корпусу, ніжки та підставки. У комплекті таких ламп уже передбачений літій-іонний акумулятор. Плюсом їх є відсутність нагріву. З ними ви можете розраховувати на приблизно 5 годин роботи.

Працює вона наступним чином: ви вкручуєте LED-лампу у звичайну люстру, вона заряджається за наявності світла, а під час відключень продовжує працювати від акумулятора.

Варіант з лампочкою буде дещо дорожчим, але можна знайти й бюджетні моделі. Вони будуть дешевшими, ніж повноцінні світильники, але працюватимуть, імовірно, менше.

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Масляні/гасові лампи

Нарешті, для любителів естетики й антикваріату можна згадати й про винаходи минулого. Сьогодні масляні лампи є малопоширеними й продаються здебільшого як цікава декорація для інтер'єрів, але принаймні вони можуть стати дещо кращим варіантом, ніж свічки.

Складаються такі лампи з посудини для масла, бавовняного гніту, металевої горілки з ручкою регулювання полум'я та захисної скляної труби. До такої лампи додатково знадобиться спеціальне паливо, тож мінусом цього варіанту стане необхідність регулярного поповнення запасів, які можуть коштувати недешево, але при цьому не дають дуже багато світла.

Зверніть увагу, що таке джерело освітлення несе в собі пожежну небезпеку, тому користуватися нею варто з обережністю, особливо з дітьми.