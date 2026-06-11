83 мільйони років під землею: фрагмент кістки виявився слідом невідомої істоти

Невеликий фрагмент кістки, знайдений наприкінці минулого століття у французькому селі, десятиліттями залишався загадкою для науковців. Лише тепер дослідники змогли встановити його справжнє походження, і результат виявився набагато цікавішим, ніж очікували.

Палеонтологи офіційно визнали новим видом рептилію, рештки якої знайшли ще у 1997 році на півдні Франції. Істота отримала назву Acutodon villeveyracensis на честь комуни Вільвейрак, де зробили знахідку. Результати дослідження опублікували у травні 2026 року в журналі Journal of Vertebrate Paleontology. Саме ця робота офіційно закріпила статус нового виду.

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Унікальність відкриття полягає не лише в тому, що наука поповнилася ще одним доісторичним видом. Це єдиний відомий на сьогодні представник так званих крокодилових ящірок із пізнього крейдяного періоду, яких коли-небудь знаходили в Європі.

До речі, назву Acutodon villeveyracensis можна перекласти як "гострий зуб із Вільвейрака".

Саму скам'янілість виявив палеонтолог Ксав'є Валантен під час розкопок на території колишньої бокситової шахти поблизу Вільвейрака. На перший погляд знахідка виглядала скромно – лише фрагмент верхньої щелепи з п'ятьма або шістьма надзвичайно гострими зубами.

Фрагмент верхньої щелепи Acutodon villeveyracensis, знайдений у відкладах верхнього крейдового періоду в Вілльвейраку, на півдні Франції / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Скам'янілість являє собою фрагмент верхньої щелепи з п'ятьма або шістьма надзвичайно гострими зубами, схожими на зуби змій,

– розповів Ксав'є Валантен.

Відкриття заповнило важливу прогалину в історії еволюції

Попри те що рештки знайшли майже три десятиліття тому, дослідники довго не могли точно визначити їхнє місце на еволюційному дереві. Остаточний аналіз провів палеонтолог Олів'є Янсен.

За оцінками вчених, тварина жила приблизно 83 мільйони років тому, коли територію сучасної південної Франції вкривали вологі тропічні ліси. У той час Європою ще ходили динозаври, а клімат суттєво відрізнявся від сучасного.

Дослідники віднесли новий вид до групи паншинізаврів – давніх родичів сучасної китайської крокодилової ящірки.

Acutodon villeveyracensis належить до паншинізаврових ангуіморфів, про що свідчить будова зубчастої верхньої щелепи, яка має багато спільних рис із сучасною китайською крокодиловою ящіркою та її викопними родичам",

– зазначили автори дослідження.

Розташування та геологічний контекст місця знахідки скам'янілостей у Вільвейраку на півдні Франції / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Чому знахідка викликала такий інтерес?

Історія цієї групи рептилій залишається однією з найменш вивчених серед давніх плазунів. На сьогодні науковці описали лише п'ять викопних видів крокодилових ящірок і мають у своєму розпорядженні зовсім небагато зразків.

Раніше подібні рештки знаходили переважно в Китаї у відкладах раннього крейдяного періоду, а також у значно молодших породах кайнозойської ери в Європі та Північній Америці.

Саме тому французька знахідка має особливу цінність. Вона заповнює великий часовий розрив у викопному літописі цієї групи рептилій і демонструє, що її представники жили в Європі значно раніше, ніж вважали досі.

За даними дослідження, Acutodon villeveyracensis є найдавнішим відомим представником паншинізаврів у Європі. Більше того, він відсуває появу цієї групи на континенті приблизно на 30 мільйонів років углиб минулого.

Це відкриття змушує переглянути уявлення про те, як ці рептилії поширювалися світом і які маршрути міграції використовували в доісторичні часи.