Палеонтологи официально признали новым видом рептилию, останки которой нашли еще в 1997 году на юге Франции. Существо получило название Acutodon villeveyracensis в честь коммуны Вильвейрак, где сделали находку. Результаты исследования опубликовали в мае 2026 года в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Именно эта работа официально закрепила статус нового вида.

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Уникальность открытия заключается не только в том, что наука пополнилась еще одним доисторическим видом. Это единственный известный на сегодня представитель так называемых крокодиловых ящериц из позднего мелового периода, которых когда-либо находили в Европе.

Кстати, название Acutodon villeveyracensis можно перевести как "острый зуб из Вильвейрака".

Саму окаменелость обнаружил палеонтолог Ксавье Валантен во время раскопок на территории бывшей бокситовой шахты вблизи Вильвейрака. На первый взгляд находка выглядела скромно – лишь фрагмент верхней челюсти с пятью или шестью чрезвычайно острыми зубами.

Фрагмент верхней челюсти Acutodon villeveyracensis, найденный в отложениях верхнего мелового периода в Вилльвейраке, на юге Франции / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Окаменелость представляет собой фрагмент верхней челюсти с пятью или шестью чрезвычайно острыми зубами, похожими на зубы змей,

– рассказал Ксавье Валантен.

Открытие заполнило важный пробел в истории эволюции

Несмотря на то что останки нашли почти три десятилетия назад, исследователи долго не могли точно определить их место на эволюционном дереве. Окончательный анализ провел палеонтолог Оливье Янсен.

По оценкам ученых, животное жило примерно 83 миллиона лет назад, когда территорию современной южной Франции покрывали влажные тропические леса. В то время по Европе еще ходили динозавры, а климат существенно отличался от современного.

Исследователи отнесли новый вид к группе паншинизавров – древних родственников современной китайской крокодиловой ящерицы.

Acutodon villeveyracensis относится к паншинизавровым ангуиморфам, о чем свидетельствует строение зубчатой верхней челюсти, которая имеет много общего с современной китайской крокодиловой ящерицей и ее ископаемыми родственниками",

– отметили авторы исследования.

Расположение и геологический контекст места находки окаменелостей в Вильвейраке на юге Франции / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Почему находка вызвала такой интерес?

История этой группы рептилий остается одной из наименее изученных среди древних пресмыкающихся. На сегодня ученые описали лишь пять ископаемых видов крокодиловых ящериц и располагают совсем немного образцов.

Ранее подобные останки находили преимущественно в Китае в отложениях раннего мелового периода, а также в значительно более молодых породах кайнозойской эры в Европе и Северной Америке.

Именно поэтому французская находка имеет особую ценность. Она заполняет большой временной разрыв в ископаемой летописи этой группы рептилий и демонстрирует, что ее представители жили в Европе значительно раньше, чем считали до сих пор.

По данным исследования, Acutodon villeveyracensis является древнейшим известным представителем паншинизавров в Европе. Более того, он отодвигает появление этой группы на континенте примерно на 30 миллионов лет вглубь прошлого.

Это открытие заставляет пересмотреть представление о том, как эти рептилии распространялись по миру и какие маршруты миграции использовали в доисторические времена.