Дослідники створили інноваційний матеріал для одягу, що здатен реагувати на зміни температури тіла людини. Ця технологія дозволяє умовній куртці автоматично підлаштовувати свою товщину залежно від того, чи вам холодно, чи ви спітніли, забезпечуючи комфорт у мінливих умовах.

Як працює інноваційний одяг?

Звичайний теплий одяг має суттєвий недолік: він не може адаптуватися до змін температури нашого тіла. Коли ми починаємо активно рухатись і пітніти, нам стає занадто спекотно, що змушує знімати шари одягу і, як наслідок, мерзнути. Команда вчених з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики в Китаї під керівництвом Сюцяна Лі вирішила цю проблему, створивши куртку з унікальним наповнювачем, пише 24 Канал з посиланням на Science Advances.

В основі розробки лежить мембрана з бактеріальної целюлози, яка чутлива до вологості. У сухих та прохолодних умовах її товщина становить 13 міліметрів, забезпечуючи тепло. Однак, коли людина починає пітніти, рівень вологості підвищується, і мембрана стискається до 2 міліметрів, дозволяючи тілу охолонути. Це робить такий одяг значно ефективнішим для регулювання температури, ніж традиційні аналоги.

Для перевірки ефективності своєї розробки науковці провели кілька етапів тестування:

Спочатку вони використали систему, що імітує людську шкіру, щоб випробувати терморегуляцію матеріалу в лабораторних умовах.

Після цього мембрану інтегрували у звичайні пуховики та протестували їх на людях, які займалися ходьбою та їздою на велосипеді.

Результати показали, що такий одяг здатний розширити можливості терморегуляції на 82,8% порівняно з традиційним текстилем. Також він подовжує час комфортного перебування без температурного стресу в середньому на 7,5 години у 20 різних містах з різним кліматом.

Технологія має великий потенціал для застосування. Наповнювач з бактеріальної целюлози можна інтегрувати в одяг для представників різних професій, які багато часу проводять на вулиці, наприклад, для кур'єрів, поліціянтів, військових чи комунальників. Це також допоможе знизити ризики для здоров'я, пов'язані з перегрівом у теплому одязі, такі як зневоднення чи запаморочення.

Втім, перш ніж такий одяг з'явиться у магазинах, необхідно провести додаткові дослідження його довговічності та ефективності в екстремальних погодних умовах. З огляду на це, жодних термінів чи навіть гарантій виходу на ринок наразі немає.