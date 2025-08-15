Як працює інноваційний одяг?

Звичайний теплий одяг має суттєвий недолік: він не може адаптуватися до змін температури нашого тіла. Коли ми починаємо активно рухатись і пітніти, нам стає занадто спекотно, що змушує знімати шари одягу і, як наслідок, мерзнути. Команда вчених з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики в Китаї під керівництвом Сюцяна Лі вирішила цю проблему, створивши куртку з унікальним наповнювачем, пише 24 Канал з посиланням на Science Advances.

В основі розробки лежить мембрана з бактеріальної целюлози, яка чутлива до вологості. У сухих та прохолодних умовах її товщина становить 13 міліметрів, забезпечуючи тепло. Однак, коли людина починає пітніти, рівень вологості підвищується, і мембрана стискається до 2 міліметрів, дозволяючи тілу охолонути. Це робить такий одяг значно ефективнішим для регулювання температури, ніж традиційні аналоги.

Для перевірки ефективності своєї розробки науковці провели кілька етапів тестування:

Спочатку вони використали систему, що імітує людську шкіру, щоб випробувати терморегуляцію матеріалу в лабораторних умовах.

Після цього мембрану інтегрували у звичайні пуховики та протестували їх на людях, які займалися ходьбою та їздою на велосипеді.

Результати показали, що такий одяг здатний розширити можливості терморегуляції на 82,8% порівняно з традиційним текстилем. Також він подовжує час комфортного перебування без температурного стресу в середньому на 7,5 години у 20 різних містах з різним кліматом.

Технологія має великий потенціал для застосування. Наповнювач з бактеріальної целюлози можна інтегрувати в одяг для представників різних професій, які багато часу проводять на вулиці, наприклад, для кур'єрів, поліціянтів, військових чи комунальників. Це також допоможе знизити ризики для здоров'я, пов'язані з перегрівом у теплому одязі, такі як зневоднення чи запаморочення.

Втім, перш ніж такий одяг з'явиться у магазинах, необхідно провести додаткові дослідження його довговічності та ефективності в екстремальних погодних умовах. З огляду на це, жодних термінів чи навіть гарантій виходу на ринок наразі немає.