Ми можемо не знати справжні масштаби потепління клімату з однієї конкретної причини

Нове дослідження виявило, що аерозолі, створені людською діяльністю, впливають на хмарність сильніше, ніж вважалося раніше. Це ставить під сумнів точність сучасних кліматичних моделей та показує, що глобальне потепління може бути значно інтенсивнішим.

Проблема може бути більшою

Міжнародна група науковців, очолювана Університетом Східної Фінляндії та Фінським метеорологічним інститутом, дійшла висновку, що формування та характеристики низьких хмар надзвичайно чутливі до змін концентрації аерозолів у земній атмосфері. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Geoscience, показали, що вплив цих дрібних частинок на охолодження клімату, ймовірно, був недооцінений, повідомляє 24 Канал.

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Дослідники використали дані, зібрані на моніторингових станціях ACTRIS (Інфраструктура досліджень аерозолів, хмар і газів) на Шпіцбергені та у Фінляндії, зокрема на вежі Пуйо в Куопіо та в Палласі. Ці спостереження показали, що властивості хмар реагують на зміни рівня аерозолів набагато сильніше, ніж передбачалося. Оскільки характеристики хмар змінюються з часом, довгострокові та якісні вимірювання є критично важливими для точної оцінки впливу аерозолів на хмарність.

Викиди антропогенних дрібнодисперсних частинок охолоджують клімат, змінюючи властивості хмар, і таким чином частково протидіють потеплінню клімату, спричиненому парниковими газами. Виходячи з цих результатів, цей охолоджуючий ефект знаходиться у верхній частині попередніх оцінок, заснованих на супутникових даних,

– каже професорка Аннеле Віртанен з Університету Східної Фінляндії.

Крім того, дослідники оцінили здатність кліматичних моделей описувати взаємозв'язок між властивостями хмар і концентрацією аерозолів. Порівняння моделей з реальними спостереженнями виявило недоліки в тому, як ключові процеси представлені в моделях. Також були виявлені значні розбіжності між моделями в прогнозованих взаємодіях між аерозолями та хмарами.

Ці результати допоможуть ученим розробити більш точні кліматичні моделі для прогнозування майбутніх змін клімату, щоб зрозуміти, наскільки великим є потепління і в якій мірі його гальмують аерозолі. Може з'ясуватися, що люди шкодять планеті та клімату набагато більше, і рятує нас лише наша згубна звичка розприскувати аерозолі. Нові моделі відіграють ключову роль в оцінці кліматичних наслідків різних сценаріїв викидів.

Два інші дослідження можуть бути корисні для розуміння контексту

Варто також нагадати про інші відкриття, які вчені зробили протягом останнього часу: