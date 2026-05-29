Україна готується інтегруватися в європейську систему регулювання штучного інтелекту, і ключовим кроком має стати імплементація AI Act у національне законодавство.

Європейський AI Act – перший у світі комплексний закон про штучний інтелект – поступово стає орієнтиром і для країн-партнерів ЄС, зокрема для України. Питання вже не в тому, чи переймати ці правила, а в тому, як саме вбудувати їх у власну правову й інституційну систему. Дотичні до теми джерела 24 Каналу у Брюсселі наголошують: одного закону замало – потрібна дієва структура управління та реальний досвід правозастосування.

Що означає синхронізація з AI Act на практиці

Ключовим кроком для інтеграції з європейською регуляторною системою у сфері штучного інтелекту має стати імплементація AI Act у національне законодавство. Як пояснюють дотичні до теми джерела 24 Каналу у Брюсселі, паралельно з цим потрібно вибудувати структуру управління, яка забезпечить правозастосування, оцінку відповідності, підтримку інновацій та координацію відповідно до вимог регламенту. Наступним кроком, за їхніми словами, має стати напрацьований досвід ухвалених рішень із правозастосування – те, що демонструватиме, що система реально працює.

Зверніть увагу! Виклики, з якими стикаються різні країни під час впровадження AI Act, не однакові, зазначають співрозмовники видання у Брюсселі. Один із головних – створення наглядових органів. Такі органи повинні отримати достатні ресурси, сформувати відповідні технічні, юридичні та галузеві компетенції, розробити процедури нагляду (наприклад, для конкретних слідчих заходів) і мати інструменти для тестування та валідації систем ШІ, що перебувають під їхнім контролем.

Окремо у Брюсселі звертають увагу на принципи довіреного штучного інтелекту – прозорість, підзвітність і людський контроль. За поясненням дотичних до теми джерел 24 Каналу, AI Act операціоналізує ці принципи, встановлюючи конкретні вимоги до прозорості, нагляду та якості, а також створюючи відповідні структури управління. Регламент має повністю гармонізаційний ефект: однакові правила діють для розробки та використання ШІ в усіх юрисдикціях, що його застосовують.

Що варто знати про ШІ

В Україні активно розвивається ринок оборонних технологій на базі штучного інтелекту, зокрема дрони та автономні системи активно використовуються на фронті.

Міністерство оборони України ставить акцент на швидку розробку інноваційних рішень через Defense AI Center "A1" та співпрацю з міжнародними партнерами для тренування моделей на основі реальних бойових даних.

Матеріал підготовлений в межах престуру, організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління.





