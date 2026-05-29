Проте є дві сторони медалі. Чимало людей вже відчули на собі негативні наслідки технологічного прогресу – деякі компанії скорочують штат, передаючи рутинні завдання алгоритмам. Виникає закономірне питання: чи здатний штучний інтелект повністю витіснити людей із криптоіндустрії і до яких наслідків це може призвести? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що ШІ вже вміє робити в криптоіндустрії?

Сьогодні важко уявити учасника криптоіндустрії, який жодного разу не звертався б до чат-бота за порадою чи відповіддю на запитання. Найнаочніше можливості штучного інтелекту розкриваються у трейдингу – саме тут перелік задач, які він здатен брати на себе, невпинно зростає, охоплюючи те, що ще донедавна вважалося виключно людською прерогативою.

Втім, трейдинг – лише верхівка айсберга. Підтримка клієнтів, генерація контенту, аналіз ринкових даних і прогнозування, маркетинг, виявлення шахрайства – у кожній із цих сфер ШІ вже демонструє відчутні результати, хоча рівень його ефективності скрізь різний.

Чим рутиннішим і структурованішим є завдання, тим впевненіше алгоритм справляється з ним без участі людини. Саме тому найближчими роками конкуренція між технологією та живим фахівцем у крипто-просторі лише загостриться.

Чи замінив ШІ працівників вже зараз?

Штучний інтелект вже безпосередньо позначається на зайнятості у криптоіндустрії. Криптобіржа Coinbase оголосила про скорочення близько 14% персоналу, пояснивши це двома чинниками – ситуацією на ринку та стрімким розвитком технологій. У компанії заявили, що інженери тепер справляються із завданнями за дні замість тижнів, а частина процесів повністю автоматизована – це дає змогу меншим командам показувати кращі результати.

Схожа ситуація і в інших гравців ринку. Біткойн-майнер MARA скоротив 15% команди в рамках перебудови бізнесу під нові технологічні реалії. Криптобіржа Gemini також зменшила чисельність співробітників – до 445 осіб, і розвиток ШІ став одним із факторів цього рішення.

Не оминули зміни й менших гравців. Студія PIP Labs, розробник проєкту Story Protocol, скоротила штат на 10 – 15%. Компанія пояснила це тим, що активно вивчає можливості ШІ та планує глибше інтегрувати технологію у свої робочі процеси.

Які позиції під найбільшою загрозою?

Перш за все, штучний інтелект замінить (якщо вже не замінив) фахівців, робота яких зводиться до рутинних, повторюваних і чітко структурованих завдань. Оператори клієнтської підтримки, які відповідають на типові запитання, вже активно витісняються чат-ботами. Подібна доля чекає на частину контент-менеджерів і копірайтерів, які пишуть шаблонні тексти.

У трейдингу під ризиком перебувають ті, хто займається рутинною обробкою даних і складанням звітів. Алгоритми роблять це швидше, дешевше і без людського фактора.

Схожа ситуація з фахівцями з безпеки, які вручну перевіряють транзакції: системи моніторингу на основі ШІ справляються з цим завданням ефективніше. Проте питання безпеки довірити технології важче, тому тут працівники цінніші.

Водночас позиції, що передбачають стратегічне мислення, управління ризиками, переговори чи роботу з партнерами, поки що залишаються за людьми. Технологія добре виконує інструкції, але поки не сильно показала себе в нестандартних ситуаціях і не несе юридичної відповідальності за рішення. Саме тут людський фахівець поки що залишається незамінним.

Що очікувати далі?

Процес витіснення людей штучним інтелектом у криптоіндустрії відбувається просто зараз. Рутинні, повторювані позиції скорочуються першими, і найближчими роками їх стане ще менше. 2026 рік став певною точкою відліку: компанії вже не просто експериментують із технологією, а перебудовують під неї організаційні структури.

Втім, повної заміни людей не станеться, принаймні найближчим часом. Ключова причина проста: штучний інтелект не несе відповідальності. Його не можна притягнути до юридичної відповідальності, оштрафувати чи звільнити за помилку. Саме тому рішення, що мають реальні наслідки – фінансові, репутаційні, правові – залишатимуться за людьми.

Затребуваними залишаться ті, хто вміє мислити стратегічно, будувати партнерства та брати на себе відповідальність за результат. Комунікація, креативність і довіра – це те, що алгоритм поки що не здатен повноцінно відтворити.

Показово й те, що самі компанії, які скорочують штат, не відмовляються від людей повністю – вони змінюють вимоги до них. На зміну вузьким виконавцям приходять універсальні фахівці, які вміють працювати з інструментами ШІ, інтерпретувати їхні результати та приймати рішення на їх основі. Фактично індустрія не позбавляється від людей – вона підвищує планку для тих, хто хоче в ній залишитися.

Тож питання вже не в тому, чи замінить ШІ людей у крипті. Питання в тому, чи встигнуть самі люди адаптуватися до нової реальності, де штучний інтелект не конкурент, а інструмент у руках тих, хто знає, як ним користуватися.