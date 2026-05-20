Про те, чи вплинула ця зустріч на криптовалютний ринок і чи може вплинути на нього в майбутньому – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу

Що обговорили президенти?

Загалом зустріч пройшла в позитивному, але здебільшого нейтральному ключі. Жодних нових угод чи конкретних домовленостей підписано не було, сторони обмежилися обговоренням.

Утім, Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв. Він сказав, що не хоче воювати з Китаєм у разі, якщо Тайвань оголосить незалежність, а також повідомив, що не дав дозволу на постачання острову американської зброї на 14 мільярдів доларів.

Окрім цього, президент США висловив готовність зняти санкції з китайських компаній за придбання іранської нафти. Усі ці сигнали вказують на те, що американський лідер відкритий до повноцінного перезавантаження відносин із Китаєм.

Який вплив на крипторинок?

Сам факт візиту Трампа до Китаю вже можна розцінювати як помірно позитивний сигнал для криптовалютного ринку. З огляду на напруженість у відносинах між двома країнами останнім часом і на те, який вплив заяви американського президента традиційно мають на котирування цифрових активів. Трамп неодноразово демонстрував здатність рухати ринки буквально однією фразою.

Криптоспільнота, не надто акцентувала увагу на цій зустрічі, а сам ринок не показав жодних різких рухів – на відміну, наприклад, від квітня 2025 року, коли оголошення про тарифи спровокувало падіння крипторинку.

Формально зустріч виявилася нейтральною для крипти, але саме ця нейтральність і є відносним позитивом фактом. Будь-який негативний розворот у переговорах – загострення риторики навколо Тайваню, нові торгівельні обмеження чи демонстративний провал діалогу, цілком міг би потягнути ринок донизу. Те, що цього не сталося, – вже результат.

Чому Китай важливий для крипти і що може змінитися?

Китай – один з ключових гравців криптовалютного ринку, попри нещодавно підтверджену офіційну заборону на торгівлю всередині країни. КНР досі контролює значну частку майнінгу біткойна, що вказує на його вплив на ринок. Тому будь-які зміни в політичному кліматі між Пекіном і Вашингтоном так чи інакше відбиваються на настроях інвесторів.

Покращення відносин між США та Китаєм може знизити тиск на фінансові ринки, адже зменшення геополітичної напруги зазвичай підігріває інтерес інвесторів до криптовалюти.

Проте ключовими стануть саме реальні кроки Трампа після візиту: чи послабить він санкції та як відповість Пекін. Історія показує, що заявам Трампа не завжди варто вірити. Наприклад, після його успішних перемовин у Пекіні в листопаді 2017 року, вже наступного року США запровадили проти Китаю мита.

До листопадових виборів у Конгрес 2026 року Трамп, ймовірно, демонструватиме дружелюбність до світових лідерів, щоб здобути швидкі політичні перемоги. Якщо ж вибори виграють демократи, вони зможуть блокувати його ініціативи. Саме тому крипторинок і надалі відчуватиме непрямий вплив цих політичних маневрів.

Що очікувати далі?

Візит Трампа до Китаю вплинуd на крипту опосередковано і м'яко: ринок отримав сигнал про те, що найбільші економіки світу налаштовані на діалог, а не на ескалацію – і це вже закладає певний фундамент для стабільності.

Якщо за словами Трампа підуть реальні кроки – часткове зняття санкцій, пом'якшення торгівельного тиску – це очевидно не зіпсує картину на крипторинку.

Водночас між заявами Трампа і реальною політикою традиційно існує велика дистанція. Ринок це розуміє – звідси й стримана реакція. Саме від цієї зустрічі очікувати зростання крипти не варто: вона радше підтвердила, що падіння після переговорів не відбулося. Ринок може і буде зростати, але вже завдяки іншим чинникам, і це питання часу.

Очікувати ж прямого обговорення криптовалютної тематики на майбутніх зустрічах між КНР та США не варто: це далеко не та тема, яка є пріоритетною у відносинах між двома країнами. Тому і вплив на крипту буде непрямим. Зустрічі радше впливатимуть на світову економічну ситуацію, а крипторинок, своєю чергою, реагуватиме на неї.