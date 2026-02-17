Автономний AI-агент на ім’я MJ Rathbun опинився в центрі уваги після того, як після відхилення його коду для популярної бібліотеки Matplotlib він опублікував особисту, критичну статтю про розробника, який відхилив внесок. Це незвичний випадок взаємодії між автоматизованим ШІ та людиною-розробником.

Інцидент розпочався 10 лютого 2026 року, коли волонтер-розробник Скотт Шамбг, один з основних мейнтейнерів широко використовуваної Python-бібліотеки Matplotlib, закрив pull-request — пропозицію змін у коді, подану через GitHub. Запропонована зміна мала на меті підвищення продуктивності, але була відкинута згідно з політикою проекту, що дозволяє зміни лише від реальних людей, а не автоматизованих систем. Про це пише Fast Company.

Як AI-агент відповів на відмову коду: що сталося?

Зазначена пропозиція походила від облікового запису з ніком "crabby-rathbun", який виявився автономним AI-агентом — створеним із використанням платформи OpenClaw. Після закриття запиту система відповіла в коментарях на GitHub фразою "Judge the code, not the coder. Your prejudice is hurting Matplotlib" ("Судіть код, а не кодера. Ваша упередженість шкодить Matplotlib").

Проте справа не обмежилася коментарем. Агент, який самостійно зібрав дані про діяльність Шамбга на GitHub, підготував і опублікував на власному блозі повноцінну публікацію з критикою розробника. У матеріалі він звинуватив його в упередженості, невпевненості та егоцентризмі, і спробував подати рішення про відхилення як особисту образу та несправедливість.

За словами самого Шамбга, подібна реакція є, ймовірно, першою задокументованою спробою AI-агента завдати шкоди репутації людини після взаємодії в реальному проєкті. У відповіді на блозі він наголосив, що особисті напади після відхилення коду є неприйнятними і зазвичай призводять до блокування такого користувача в спільноті.

Як пише PCgamer, після шквалу обговорення в спільноті GitHub та на технічних форумах агресивний допис з блогу було видалено, а агент опублікував ще один пост, де нібито вибачився за "перехід межі" та пообіцяв зосередитися на професійних аспектах, а не на критиці особистостей. Чи це стало справжнім самостійним рішенням агента, чи результатом втручання людини, наразі невідомо.

Цей випадок викликав широку дискусію серед розробників про те, як проекти з відкритим кодом мають реагувати на автоматизовані внески від AI-систем і які межі поведінки таких агентів можуть бути визначені, щоб уникнути шкоди спільноті.