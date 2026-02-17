Як працює система і що це змінить для авторів?

Sony Group повідомила про створення технології, здатної виявляти оригінальні музичні твори, використані для навчання та генерації пісень штучним інтелектом. Рішення дозволяє оцінити внесок конкретних авторів у створений ШІ-трек. Про це пише Asia.Nikkei.

Система аналізує, які композиції та яких виконавців використовувалися під час навчання моделі. Вона може кількісно визначити частку впливу кожного твору – наприклад, 30% стилістики походить від The Beatles, а 10% – від Queen.

Якщо розробник штучного інтелекту погоджується співпрацювати, Sony отримує доступ до базової моделі через підключення до її системи та проводить аналіз на основі внутрішніх даних. У випадках, коли такої співпраці немає, технологія порівнює згенеровану музику з уже існуючими композиціями та робить оцінку на основі збігів.

Як пише Music Business Worldwide, стрімкий розвиток штучного інтелекту призвів до численних звинувачень у використанні захищених авторським правом матеріалів – музики, відео та текстів – без дозволу правовласників. У музичній індустрії окрему увагу привернули ШІ-пісні з імітацією голосів відомих артистів, які активно поширюються онлайн.

Sony вважає, що нова система може стати основою для механізму розподілу доходів від музики, створеної штучним інтелектом. Винагорода могла б нараховуватися авторам залежно від того, який внесок їхніх творів був у фінальному результаті.

У Японії авторське право на музику поділяється на дві категорії: безпосередні авторські права, що належать авторам текстів, композиторам і музичним видавцям, та суміжні права виконавців і продюсерів звукозапису. Sony володіє великими музичними лейблами та видавництвом, а також контролює половину каталогу покійного Michael Jackson.

Зазвичай продакшн-компанії та видавці збирають роялті, коли пісні використовуються у фільмах, телепрограмах або стримінгових сервісах, і розподіляють їх між правовласниками. Якщо можна буде точно встановити, яку музику використовували для навчання ШІ, правовласники потенційно зможуть вимагати виплати роялті від розробників таких систем. Це також може зменшити випадки порушення авторських прав через несанкціоноване використання контенту.

Технологію створив підрозділ Sony АІ, що входить до структури досліджень і розробок Sony. Відповідну наукову роботу вже прийняли до міжнародної конференції. Раніше цей підрозділ також представив метод, який перешкоджає штучному інтелекту копіювати стиль аніме та його персонажів, зокрема робіт Studio Ghibli, або просто відтворювати зображення, на яких модель навчалася.

У компанії зазначають, що технологію можна застосовувати не лише до музики, а й до відео, ігор та персонажів. Водночас терміни практичного впровадження системи поки що не визначені.

Sony розглядає можливість інтеграції рішення безпосередньо в моделі розробників ШІ, а також використання його контентними компаніями під час переговорів щодо ліцензування. Однак залишається відкритим питання, наскільки активно самі розробники штучного інтелекту будуть зацікавлені у впровадженні механізмів контролю за дотриманням авторських прав, адже частина індустрії наразі більше зосереджена на підвищенні продуктивності моделей, ніж на запобіганні порушенням інтелектуальної власності.