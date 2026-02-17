Как работает система и что это изменит для авторов?

Sony Group сообщила о создании технологии, способной выявлять оригинальные музыкальные произведения, использованные для обучения и генерации песен искусственным интеллектом. Решение позволяет оценить вклад конкретных авторов в созданный AI-трек. Об этом пишет Asia.Nikkei.

Система анализирует, какие композиции и каких исполнителей использовались при обучении модели. Она может количественно определить долю влияния каждого произведения – например, 30% стилистики происходит от The Beatles, а 10% – от Queen.

Если разработчик искусственного интеллекта соглашается сотрудничать, Sony получает доступ к базовой модели через подключение к ее системе и проводит анализ на основе внутренних данных. В случаях, когда такого сотрудничества нет, технология сравнивает сгенерированную музыку с уже существующими композициями и делает оценку на основе совпадений.

Как пишет Music Business Worldwide, стремительное развитие искусственного интеллекта привело к многочисленным обвинениям в использовании защищенных авторским правом материалов – музыки, видео и текстов – без разрешения правообладателей. В музыкальной индустрии отдельное внимание привлекли AI-песни с имитацией голосов известных артистов, которые активно распространяются онлайн.

Sony считает, что новая система может стать основой для механизма распределения доходов от музыки, созданной искусственным интеллектом. Вознаграждение могло бы начисляться авторам в зависимости от того, какой вклад их произведений был в финальном результате.

В Японии авторское право на музыку делится на две категории: непосредственные авторские права, принадлежащие авторам текстов, композиторам и музыкальным издателям, и смежные права исполнителей и продюсеров звукозаписи. Sony владеет крупными музыкальными лейблами и издательством, а также контролирует половину каталога покойного Michael Jackson.

Обычно продакшн-компании и издатели собирают роялти, когда песни используются в фильмах, телепрограммах или стриминговых сервисах, и распределяют их между правообладателями. Если можно будет точно установить, какую музыку использовали для обучения AI, правообладатели потенциально смогут требовать выплаты роялти от разработчиков таких систем. Это также может уменьшить случаи нарушения авторских прав из-за несанкционированного использования контента.

Технологию создало подразделение Sony AI, входящее в структуру исследований и разработок Sony. Соответствующую научную работу уже приняли к международной конференции. Ранее это подразделение также представило метод, который препятствует искусственному интеллекту копировать стиль аниме и его персонажей, в частности работ Studio Ghibli, или просто воспроизводить изображения, на которых модель училась.

В компании отмечают, что технологию можно применять не только к музыке, но и к видео, играм и персонажам. В то же время сроки практического внедрения системы пока не определены.

Sony рассматривает возможность интеграции решения непосредственно в модели разработчиков AI, а также использование его контентными компаниями во время переговоров по лицензированию. Однако остается открытым вопрос, насколько активно сами разработчики искусственного интеллекта будут заинтересованы во внедрении механизмов контроля за соблюдением авторских прав, ведь часть индустрии сейчас больше сосредоточена на повышении производительности моделей, чем на предотвращении нарушений интеллектуальной собственности.