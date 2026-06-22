Майже 60% відео в TikTok створені ШІ – нове дослідження показало масштаб проблеми

Штучний інтелект дедалі активніше змінює стрічки соціальних мереж. Нове дослідження показало, що значна частина контенту, який бачать нові користувачі популярних відеоплатформ, створена не людьми, а алгоритмами.

Платформа для редагування відео Kapwing опублікувала результати дослідження, які свідчать про стрімке зростання кількості створеного штучним інтелектом контенту в соціальних мережах. Найбільш помітною проблема виявилася в TikTok, де більшість відео, які показують новим користувачам, мають ознаки автоматичної генерації. Про це пише 9to5mac.

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Наскільки серйозною стала проблема AI-контенту?

Для дослідження фахівці проаналізували 10 742 відео TikTok у 20 популярних категоріях. Окремо було вивчено перші 500 роликів, які потрапили до стрічки рекомендацій For You нового акаунта без історії переглядів.

Результати виявилися доволі показовими. За оцінкою Kapwing, 59% відео, які отримує новий користувач TikTok, є так званим "AI slop" – контентом, масово створеним за допомогою штучного інтелекту без особливої творчої цінності чи редакторської обробки.

Для порівняння, попереднє дослідження показало, що на YouTube частка подібного контенту становить близько 21%.

Найгірша ситуація – у дитячому сегменті

Особливе занепокоєння авторів дослідження викликав контент, орієнтований на дітей.

У категорії #CartoonKids майже всі проаналізовані відео виявилися створеними за допомогою штучного інтелекту. Із кожних 100 роликів лише три, за оцінкою дослідників, були створені людьми.

Схожа ситуація спостерігалася й в інших популярних дитячих категоріях:

#Cartoons – 83% AI-контенту;

#BabySong – 83%;

#ForKids – 79%.

Такі показники свідчать, що дитячий сегмент став одним із головних майданчиків для масового поширення автоматично згенерованих відео.

Реальні цифри можуть бути ще вищими

Автори дослідження наголошують, що їхні оцінки, ймовірно, є доволі консервативними. Під час аналізу враховувалися лише ролики з очевидними ознаками використання штучного інтелекту – насамперед автоматично згенерованими сценаріями та синтетичними голосами.

Це означає, що значна частина відео, де ШІ використовувався для написання текстів, монтажу, створення зображень або інших елементів виробництва, могла не потрапити до статистики.

Відповідно, реальна частка контенту, створеного за допомогою нейромереж, може бути ще більшою.

Чому AI-контент так швидко поширюється?

Експерти пов'язують тенденцію насамперед із принципами роботи сучасних платформ.

Як зазначає журналістка The Next Web Ана Марія Константін, алгоритми соціальних мереж часто винагороджують регулярність публікацій та обсяги контенту більше, ніж його якість.

Штучний інтелект дозволяє створювати десятки або навіть сотні роликів за короткий час практично без участі людини. Через це творці контенту отримують економічний стимул виробляти максимальну кількість відео, сподіваючись, що хоча б частина з них потрапить у рекомендації та набере перегляди. Особливо це помітно в нішах, де якість контенту складніше оцінити автоматично, зокрема в розважальному та дитячому сегментах.

Чи можна позбутися "AI-сміття" у стрічці?

Дослідження показало і певний позитивний аспект. Найвищий рівень AI-контенту фіксувався саме для нових акаунтів, які ще не мають історії переглядів та персоналізованих рекомендацій.

З часом алгоритми TikTok і YouTube можуть адаптуватися до вподобань користувача та частково зменшувати кількість небажаних роликів у стрічці. Втім, це не вирішує загальної проблеми. Із розвитком генеративного штучного інтелекту створення відео стає дедалі дешевшим і простішим, тому обсяги такого контенту, найімовірніше, продовжать зростати.

Ситуація вже викликає дискусії щодо того, як платформам балансувати між автоматизацією виробництва контенту та збереженням якості інформаційного середовища. Якщо нинішня тенденція збережеться, користувачам буде дедалі складніше відрізняти творчі роботи людей від масово згенерованих роликів.