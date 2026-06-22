Платформа для редактирования видео Kapwing опубликовала результаты исследования, свидетельствующие о стремительном росте количества контента, созданного искусственным интеллектом, в социальных сетях. Наиболее заметной проблема оказалась в TikTok, где большинство видео, которые показывают новым пользователям, имеют признаки автоматической генерации. Об этом пишет 9to5mac.

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Насколько серьёзной стала проблема AI-контента?

Для исследования специалисты проанализировали 10 742 видео TikTok в 20 популярных категориях. Отдельно были изучены первые 500 роликов, попавших в ленту рекомендаций "For You" нового аккаунта без истории просмотров.

Результаты оказались весьма показательными. По оценке Kapwing, 59% видео, которые получает новый пользователь TikTok, представляют собой так называемый "AI slop" — контент, массово созданный с помощью искусственного интеллекта без особой творческой ценности или редакторской обработки.

Для сравнения: предыдущее исследование показало, что на YouTube доля подобного контента составляет около 21%.

Худшая ситуация — в детском сегменте

Особое беспокойство у авторов исследования вызвал контент, ориентированный на детей.

В категории #CartoonKids почти все проанализированные видео оказались созданными с помощью искусственного интеллекта. Из каждых 100 роликов лишь три, по оценке исследователей, были созданы людьми.

Подобная ситуация наблюдалась и в других популярных детских категориях:

#Cartoons – 83% AI-контента;

#BabySong – 83%;

#ForKids — 79%.

Такие показатели свидетельствуют о том, что детский сегмент стал одной из главных площадок для массового распространения автоматически сгенерированных видео.

Реальные цифры могут быть ещё выше

Авторы исследования отмечают, что их оценки, вероятно, довольно консервативны. При анализе учитывались только ролики с явными признаками использования искусственного интеллекта – прежде всего автоматически сгенерированными сценариями и синтетическими голосами.

Это означает, что значительная часть видео, в которых ИИ использовался для написания текстов, монтажа, создания изображений или других элементов производства, могла не попасть в статистику.

Соответственно, реальная доля контента, созданного с помощью нейросетей, может быть ещё больше.

Почему AI-контент так быстро распространяется?

Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с принципами работы современных платформ.

Как отмечает журналистка The Next Web Ана Мария Константин, алгоритмы социальных сетей часто вознаграждают регулярность публикаций и объемы контента больше, чем его качество.

Искусственный интеллект позволяет создавать десятки или даже сотни роликов за короткое время практически без участия человека. Из-за этого создатели контента получают экономический стимул производить максимальное количество видео, надеясь, что хотя бы часть из них попадет в рекомендации и наберет просмотры. Особенно это заметно в нишах, где качество контента сложнее оценить автоматически, в частности в развлекательном и детском сегментах.

Можно ли избавиться от "AI-мусора" в ленте?

Исследование выявило и определенный положительный аспект. Самый высокий уровень AI-контента фиксировался именно у новых аккаунтов, у которых еще нет истории просмотров и персонализированных рекомендаций.

Со временем алгоритмы TikTok и YouTube могут адаптироваться к предпочтениям пользователя и частично уменьшить количество нежелательных роликов в ленте. Впрочем, это не решает общей проблемы. С развитием генеративного искусственного интеллекта создание видео становится всё дешевле и проще, поэтому объёмы такого контента, скорее всего, будут продолжать расти.

Ситуация уже вызывает дискуссии о том, как платформам найти баланс между автоматизацией производства контента и сохранением качества информационной среды. Если нынешняя тенденция сохранится, пользователям будет все сложнее отличать творческие работы людей от массово сгенерированных роликов.