Штучний інтелект навчився розпізнавати емоції тварин за виразом обличчя
- Вчені розробили системи штучного інтелекту для розпізнавання болю, стресу і хвороб у тварин, аналізуючи фотографії їхніх морд.
- AI Intellipig та алгоритми Університету Хайфи виявляють дискомфорт у свиней та стрес у собак, а експеримент в USP показав 88% точності у визначенні болю у коней.
Вчені розробили системи штучного інтелекту, які можуть визначати біль, стрес і хвороби у тварин, аналізуючи фотографії їхніх морд. Британський AI Intellipig виявляє дискомфорт у свиней, а алгоритми ізраїльського Університету Хайфи (UH) навчені розпізнавати стрес у собак.
В експерименті Університету Сан-Паулу (USP) штучний інтелект з точністю до 88% ідентифікував реакції болю у коней, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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Система Intellipig, розроблена вченими з Університету Західної Англії в Брістолі (UWE Bristol) у співпраці з шотландськими дослідниками з Шотландського сільськогосподарського коледжу (SRUC), призначена для моніторингу стану свиней на фермах.
Штучний інтелект аналізує фотографії морд тварин і визначає три ключові показники:
- біль,
- погане самопочуття,
- емоційний дискомфорт.
Фермери отримують автоматичні сповіщення, що дозволяє їм оперативно реагувати на погіршення стану тварин і підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва.
Паралельно дослідницька група UH адаптує технології машинного навчання для роботи із собаками. Раніше вчені створили алгоритми штучного інтелекту, які використовуються у системах розпізнавання облич для пошуку загублених домашніх улюбленців.
Тепер ці алгоритми застосовуються для аналізу міміки тварин з метою виявлення ознак дискомфорту. Виявилося, що 38% мімічних рухів собак збігаються з людськими, що відкриває нові можливості для дослідження їхнього емоційного стану.
Раніше для навчання таких систем штучного інтелекту використовували спостереження людини за поведінкою тварин у різних ситуаціях. Проте нещодавній експеримент USP дозволив AI самостійно аналізувати фотографії коней, зроблені до і після операцій, а також до і після введення знеболювальних препаратів.
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Аналізуючи вираз очей, положення вух і рота, AI зміг ідентифікувати ознаки болю з точністю 88%, що підтвердило ефективність такого підходу та відкриває перспективи для подальших досліджень.