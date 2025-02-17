Штучний інтелект навчився розпізнавати емоції тварин за виразом обличчя

Вчені розробили системи штучного інтелекту, які можуть визначати біль, стрес і хвороби у тварин, аналізуючи фотографії їхніх морд. Британський AI Intellipig виявляє дискомфорт у свиней, а алгоритми ізраїльського Університету Хайфи (UH) навчені розпізнавати стрес у собак.

В експерименті Університету Сан-Паулу (USP) штучний інтелект з точністю до 88% ідентифікував реакції болю у коней, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

А тим часом Дослідження Microsoft виявило, що використання ШІ вбиває навички критичного мислення

Система Intellipig, розроблена вченими з Університету Західної Англії в Брістолі (UWE Bristol) у співпраці з шотландськими дослідниками з Шотландського сільськогосподарського коледжу (SRUC), призначена для моніторингу стану свиней на фермах.

Штучний інтелект аналізує фотографії морд тварин і визначає три ключові показники:

біль,

погане самопочуття,

емоційний дискомфорт.

Фермери отримують автоматичні сповіщення, що дозволяє їм оперативно реагувати на погіршення стану тварин і підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва.

Паралельно дослідницька група UH адаптує технології машинного навчання для роботи із собаками. Раніше вчені створили алгоритми штучного інтелекту, які використовуються у системах розпізнавання облич для пошуку загублених домашніх улюбленців.

Тепер ці алгоритми застосовуються для аналізу міміки тварин з метою виявлення ознак дискомфорту. Виявилося, що 38% мімічних рухів собак збігаються з людськими, що відкриває нові можливості для дослідження їхнього емоційного стану.

Раніше для навчання таких систем штучного інтелекту використовували спостереження людини за поведінкою тварин у різних ситуаціях. Проте нещодавній експеримент USP дозволив AI самостійно аналізувати фотографії коней, зроблені до і після операцій, а також до і після введення знеболювальних препаратів.

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Аналізуючи вираз очей, положення вух і рота, AI зміг ідентифікувати ознаки болю з точністю 88%, що підтвердило ефективність такого підходу та відкриває перспективи для подальших досліджень.