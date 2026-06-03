Новий літак Airbus може лишатись у повітрі довше, ніж будь-який інший у світі

Сучасна авіація готується подолати останній бар'єр, що розділяє найвіддаленіші куточки планети. Нова розробка європейських інженерів обіцяє змінити уявлення про комфорт і можливості тривалих подорожей. Попереду – ера безпересадкових польотів, які триватимуть майже цілу добу.

Новий етап у підкоренні неба

2 червня 2026 року в Тулузі, Франція, успішно піднявся в повітря перший екземпляр авіалайнера A350-1000ULR (серійний номер MSN 707). Це перший із дванадцяти літаків, які замовила австралійська авіакомпанія Qantas для свого амбітного проєкту. Під час дебютного випробування повітряне судно перебувало в небі протягом 3 годин 43 хвилин, піднявшись на висоту понад 12 497 метрів. Керував польотом спеціальний екіпаж випробувачів Airbus, до складу якого увійшли пілоти Томас Вільгельм та Ентоні Флінн, а також бортінженер Лоран Россіньоль. Про цю подію повідомляє офіційний пресреліз компанії Airbus.

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Цей літак розробили спеціально для виконання наддовгих рейсів, які раніше вважали технічно неможливими. Головна мета – з'єднати прямим сполученням Сідней із Лондоном та Нью-Йорком. Відстань цих маршрутів сягає майже 18 520 кілометрів, а тривалість польоту становитиме до 22 годин без жодної зупинки для дозаправки.

Таку вражаючу автономність забезпечили завдяки інтеграції в конструкцію додаткового заднього центрального бака для пального. Це технічне рішення дозволило збільшити дальність польоту на 1 852 кілометри порівняно зі стандартною моделлю.



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Проєкт Sunrise і польоти за межі можливостей

Авіакомпанія Qantas назвала свою ініціативу Project Sunrise, символізуючи подорож, під час якої пасажири зможуть побачити два сходи сонця за один переліт.

Окрім рекордної дальності, літак отримав унікальну конфігурацію салону. На відміну від стандартних лайнерів такої місткості, A350-1000ULR розрахований лише на 238 пасажирів. Це зробили для того, щоб забезпечити більший простір та комфорт під час тривалого перебування в обмеженому просторі.



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Салон розділили на чотири класи: перший, бізнес, преміум-економ та економ. Особливістю інтер'єру стала спеціальна зона гарного самопочуття (Wellbeing Zone), де пасажири зможуть розім'ятись і відпочити.

Попри величезну складність завдання, Airbus уже почав активну фазу сертифікації. Протягом наступних двох місяців фахівці перевірятимуть роботу нової паливної системи, архітектуру вентиляції та температурного контролю в кабіні. Також інженери випробують нову систему охолодження бортової кухні з легшими та ефективнішими холодильними установками, що критично важливо для таких тривалих рейсів.

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Вплив на ринок

Поява A350-1000ULR зміцнює позиції Airbus у боротьбі за лідерство на світовому ринку:

Минулого року компанія вже досягла важливої віхи: модель A320 стала наймасовішим пасажирським літаком в історії, випередивши американський Boeing 737, пише видання УНІАН.

Станом на весну 2026 року Airbus випустив 12 608 одиниць літаків сімейства A320, тоді як показник конкурента зупинився на позначці 12 520 одиниць.

Загалом родина A350 вже зібрала 1 579 замовлень від 68 клієнтів по всьому світу.



Airbus A350-1000ULR / Фото Airbus

Наразі другий екземпляр A350-1000ULR для австралійського замовника проходить фінальне складання. Його мають передати авіакомпанії у квітні 2027 року. Після завершення поточної серії тестів перший прототип також переобладнають під комерційні специфікації Qantas, щоб він міг приєднатися до регулярного флоту.