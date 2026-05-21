Як повідомляє видання CNBC, офіційний анонс довгоочікуваного релізу з'явився в соціальній мережі X, яка належить генеральному директору компанії Tesla Ілону Маску. У лаконічній публікації Китай вказали серед 10 ринків, де тепер доступна система FSD під наглядом водія.

Цікаво Автопілот Tesla мав проїхати через всю країну, але не зміг подолати навіть 100 кілометрів

Що таке технологія Full Self-Driving та як вона працює?

Хоча повідомлення виявилося досить коротким і не містило багатьох деталей, воно стало першим офіційним підтвердженням від автовиробника про доступність технології на території Китаю.

Цікаво, що цей крок відбувся лише через тиждень після того, як Ілон Маск разом із делегацією американських бізнес-лідерів приєднався до президента США Дональда Трампа під час його саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. До цього моменту питання релізу FSD у Китаї залишалося вкрай заплутаним та неоднозначним.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

FSD Supervised is now available in:

- United States

- Canada

- Mexico

- Puerto Rico

- China

- Australia

- New Zealand

- South Korea

- The Netherlands

- Lithuania — Tesla (@Tesla) May 20, 2026

Згідно з цим повідомленням, система FSD Supervised на момент запуску в Китаї офіційно доступна у 10 країнах та територіях світу: США, Канаді, Мексиці, Пуерто-Рико, Китаї, Австралії, Новій Зеландії, Південній Кореї, Нідерландах та Литві.

Сама технологія Full Self-Driving – це фірмова система допомоги водієві від Tesla, яка дозволяє автомобілю самостійно маневрувати, розганятися, гальмувати, перелаштовуватися між смугами та реагувати на дорожні знаки й світлофори. Проте версія "Supervised" (під наглядом), яка зараз запускається в Китаї, не робить машину повністю автономною. Вона вимагає, щоб людина за кермом постійно стежила за дорогою і була готова будь-якої миті перехопити керування.

Натомість існує й "Unsupervised" (неконтрольована) версія FSD – це вже справжній автопілот, де присутність людини не потрібна, пише Engadget. Наразі така повністю автономна технологія використовується лише на роботаксі Tesla в американських містах Остін, Даллас та Х'юстон (штат Техас).

Нещодавно Tesla вперше розкрила подробиці 17 аварій за участю своїх безпілотних Robotaxi в Остіні, які відбулися під час тестування з липня 2025 року по березень 2026 року, писало раніше видання Interesting Engineering. Хоча більшість ДТП сталася з вини інших водіїв, кілька інцидентів виявили серйозні проблеми в роботі саме автопілота й системи дистанційного керування, коли машини наїжджали на бордюри та врізалися в огорожі.

На китайському вебсайті Tesla опція під назвою "intelligent assisted driving" пропонується для седана Model 3 за одноразову плату в розмірі 64 000 китайських юанів (що дорівнює приблизно 9 410 доларам США) на додачу до вартості самого авто.

Для порівняння, у США ця послуга раніше коштувала 8 000 доларів авансом, але нещодавно компанія перевела її на модель підписки вартістю 99 доларів на місяць. До цього релізу китайські власники Tesla мали доступ лише до обмежених попередників FSD – систем Autopilot та Enhanced Autopilot, а обмежені версії новішої системи тестували лише окремі користувачі в очікуванні офіційного схвалення регуляторів.

Чому шлях Tesla до китайського ринку автопілота був таким тривалим?

Згідно з нашим аналізом, Ілон Маск обіцяв привезти FSD, яка вперше дебютувала в США ще у 2020 році, до Китаю з 2024 року. У липні 2024 року під час звіту за другий квартал він заявляв, що очікує на схвалення китайської влади до кінця року. Проте вже у вересні 2024 року терміни зсунулися через те, що технологія все ще перебувала на стадії розгляду регуляторами.

У січні Маск знову запевнив, що Tesla близька до отримання дозволу, хоча китайські державні медіа тоді спростували цю заяву. Навіть у квітні цього року фінансовий директор Tesla Вайбхав Танья під час звіту за перший квартал підтверджував, що компанія все ще чекає на зелене світло від регуляторів.

Ми все ще очікуємо на схвалення регуляторів для системи FSD,

– прокоментував раніше ситуацію Вайбхав Танья.

Чутки про можливе схвалення активізувалися напередодні релізу. Видання Bloomberg у середу повідомило, що Tesla розпочала активний набір співробітників у Китаї на посади, пов'язані з автономним водінням, зокрема інженерів з тестування автопілота. Компанія тривалий час тестувала FSD та картографувала китайські дороги за допомогою місцевих партнерів.

Представник Tesla в Китаї відмовився від коментарів, а посольство Китаю в Сінгапурі не відповіло на запити журналістів CNBC.

Як запуск FSD вплине на конкуренцію з китайськими брендами?

Поки Tesla долала бюрократичні перешкоди, її китайські конкуренти, такі як Xiaomi та Xpeng, активно розвивали та впроваджували власні системи автономного водіння. Крім того, китайські компанії роботаксі, зокрема Pony.ai та Apollo Go від Baidu, також значно просунулися вперед.

Наприклад, китайська компанія XPeng випередила Tesla, запустивши масове виробництво власного роботаксі на платформі GX без використання LiDAR-сенсорів. Цей автомобіль відповідає стандарту автономності рівня L4 і використовує систему штучного інтелекту на основі камер та чотирьох фірмових ІІ-чипів Turing, а повністю безпілотний режим компанія планує запустити до 2027 року.

У квітні Tesla China посіла четверте місце за обсягами продажів електромобілів у країні, поступаючись лідеру BYD, а також автомобільним конгломератам Geely та Chery, згідно з даними Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA).

Запуск Full Self-Driving у Китаї є критично важливим кроком для Tesla. Китайський ринок електромобілів є одним із найбільш конкурентних у світі, і місцеві автовиробники вже давно пропонують покупцям власні високотехнологічні системи допомоги водієві. Поява FSD дозволить Tesla зберегти конкурентоспроможність і залучити нових клієнтів, які цінують інновації.

Для глобальної індустрії цей крок демонструє, що навіть найсуворіші регуляторні бар'єри в питаннях збору геоданих та безпеки на дорогах можуть бути подолані завдяки співпраці з місцевими партнерами. Успіх або провал FSD на дорогах Китаю безпосередньо вплине на майбутнє впровадження повністю автономного транспорту в усьому світі.

Розгортання автопілота Tesla у США супроводжувалося аваріями та регуляторними скандалами

Шлях Tesla до впровадження автономного водіння супроводжувався численними технічними викликами та критикою з боку регуляторів. Відмова компанії від сенсорів LiDAR на користь виключно камер призвела до серйозних інцидентів на дорогах, а спроби зробити поведінку машин більш "людською" лише посилили тиск з боку контролюючих органів.