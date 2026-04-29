Компанія Tesla опинилася у складній ситуації через обмеження старішого обладнання своїх автомобілів. Йдеться про машини з системою Hardware 3, яка, як з'ясувалося, не здатна забезпечити повноцінну роботу функції повністю автономного водіння Full Self-Driving. Про це пише Mashable.

Що таке FSD Lite і чому його запускають?

Раніше багато власників таких авто вже придбали пакет FSD за значні кошти, очікуючи на обіцяні можливості. Однак згодом стало зрозуміло, що ці автомобілі не зможуть отримати повноцінну автономність через технічні обмеження – зокрема недостатню пропускну здатність пам'яті, нижчу роздільну здатність камер і слабшу обчислювальну потужність.

Щоб частково вирішити проблему, Tesla анонсувала спрощену версію системи – FSD V14 Lite. Спочатку її планували запустити лише у США, але тепер компанія заявила про намір поступово розширити доступ і на інші країни.

Втім, глобальний запуск залежить від кількох факторів – технічної перевірки, адаптації до різних регіонів і отримання дозволів від регуляторів. Через це точних дат поки немає, і розгортання відбуватиметься поетапно.

FSD Lite буде лише частковою альтернативою повноцінному автопілоту. Якщо повна версія FSD задумувалася як система без участі водія, то Lite-варіант залишиться допоміжною функцією для водіння і вимагатиме постійного контролю з боку людини.

Як пише Electrek, паралельно Tesla вже тестує повноцінний FSD у Європі, а нещодавнє схвалення системи в Нідерландах може відкрити шлях до її ширшого впровадження в ЄС. Водночас власники старих авто залишаються незадоволеними – частина з них навіть вимагає повернення коштів за придбану функцію.

За словами керівництва компанії, FSD Lite є спрощеною версією програмного забезпечення, яке працює на новіших автомобілях із Hardware 4. Очікується, що у США вона з'явиться до кінця червня, після чого почнеться поступове міжнародне розгортання.

Також у Tesla не виключають можливість оновлення старих авто до Hardware 4 у майбутньому, але деталей поки немає – невідомо, коли це станеться, скільки коштуватиме і хто зможе скористатися цією опцією.