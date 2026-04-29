Компания Tesla оказалась в сложной ситуации из-за ограничений более старого оборудования своих автомобилей. Речь идет о машинах с системой Hardware 3, которая, как выяснилось, не способна обеспечить полноценную работу функции полностью автономного вождения Full Self-Driving. Об этом пишет Mashable.

Что такое FSD Lite и почему его запускают?

Ранее многие владельцы таких авто уже приобрели пакет FSD за значительные средства, ожидая обещанных возможностей. Однако впоследствии стало понятно, что эти автомобили не смогут получить полноценную автономность из-за технических ограничений – в частности недостаточную пропускную способность памяти, низкое разрешение камер и слабую вычислительную мощность.

Чтобы частично решить проблему, Tesla анонсировала упрощенную версию системы – FSD V14 Lite. Изначально ее планировали запустить только в США, но теперь компания заявила о намерении постепенно расширить доступ и на другие страны.

Впрочем, глобальный запуск зависит от нескольких факторов – технической проверки, адаптации к различным регионам и получения разрешений от регуляторов. Из-за этого точных дат пока нет, и развертывание будет происходить поэтапно.

FSD Lite будет лишь частичной альтернативой полноценному автопилоту. Если полная версия FSD задумывалась как система без участия водителя, то Lite-вариант останется вспомогательной функцией для вождения и потребует постоянного контроля со стороны человека.

Как пишет Electrek, параллельно Tesla уже тестирует полноценный FSD в Европе, а недавнее одобрение системы в Нидерландах может открыть путь к ее более широкому внедрению в ЕС. В то же время владельцы старых авто остаются недовольными – часть из них даже требует возврата средств за приобретенную функцию.

По словам руководства компании, FSD Lite является упрощенной версией программного обеспечения, которое работает на более новых автомобилях с Hardware 4. Ожидается, что в США она появится до конца июня, после чего начнется постепенное международное развертывание.

Также в Tesla не исключают возможность обновления старых авто до Hardware 4 в будущем, но деталей пока нет – неизвестно, когда это произойдет, сколько будет стоить и кто сможет воспользоваться этой опцией.