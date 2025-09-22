Вже за 100 кілометрів від старту автомобіль потрапив в аварію, яка унеможливила подальший рух і вкотре порушила питання про надійність сучасних систем допомоги водієві, розповідає 24 Канал з посиланням на Elektrek.

Чому амбітний експеримент провалився?

Двоє ентузіастів вирушили з Сан-Дієго на західному узбережжі США до Джексонвілла на східному. Для своєї подорожі вони обрали серійний електромобіль Tesla Model Y, довіривши керування виключно бортовим системам.

Цей експеримент мав продемонструвати можливості сучасного автопілота, про які ще у 2016 році говорив Ілон Маск. Нагадаємо, що тоді він обіцяв повністю автономну поїздку через країну до кінця 2017 року.

Однак реальність виявилася іншою. Учасники автопробігу не змогли навіть виїхати за межі Каліфорнії. Проїхавши менш як 100 кілометрів від точки старту, автомобіль наїхав на велику перешкоду прямо на шосе.

В салоні на момент аварії перебувало двоє людей. Водій намагався не втручатися в керування, торкаючись керма лише на вимогу системи. Його пасажир завчасно помітив небезпеку і попередив водія, але той зреагував надто пізно.

Момент аварії Tesla Model Y – дивіться відео:

Невже таке пошкодження стало фатальним?

Внаслідок зіткнення автомобіль отримав серйозні пошкодження. Був пошкоджений кронштейн стабілізатора поперечної стійкості та інші елементи підвіски. Бортовий комп'ютер почав видавати численні попередження про несправності, і продовжувати поїздку стало неможливо.

Цей інцидент, що стався на прямому відрізку дороги в денний час, продемонстрував ненадійність сучасної системи допомоги водієві. Якби система помітила перешкоду на дорозі і вчасно загальмувала – аварії вдалося б уникнути. У цьому могли б допомогти сенсори LiDAR, від яких Ілон Маск вирішив відмовитися на користь звичайних камер.

Чому LiDAR міг би допомогти?

Система автопілота Tesla покладається переважно на камери та штучний інтелект для аналізу дорожньої обстановки. Вона, подібно до людського ока, інтерпретує зображення, щоб розпізнавати об'єкти та оцінювати відстань до них. Однак такий підхід має свої слабкості.

LiDAR (Light Detection and Ranging) використовує лазерні імпульси для створення детальної тривимірної карти оточення в реальному часі. Він не "вгадує" відстань, а безпосередньо її вимірює з високою точністю, незалежно від освітлення.

Система камер повинна бути навчена розпізнавати тисячі різних об'єктів. Якщо на дорозі з'явиться щось нестандартне, на що її не тренували, вона може не зреагувати. LiDAR же просто зафіксує фізичну перешкоду певного розміру, навіть якщо не зможе її ідентифікувати.

У випадку з аварією блогерів лідар би побачив "великий і міцний предмет" як об'єкт, який потрібно об'їхати або перед яким слід загальмувати.

Однак Ілон Маск вирішив відмовитися від LiDAR на користь звичайних камер. На його думку, вони здатні справлятися краще, однак практика демонструє, що це не так. Електрокари Tesla вже неодноразово доводили на практиці, що це не працює – автівки потрапляли в аварії, яких можна було уникнути, якби вони були обладнані сенсорами LiDAR.

Чому Tesla відмовилася від LiDAR?

Ще в 2022 році колишній керівник відділу штучного інтелекту в Tesla Autopilot Андрій Карпаті, розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману про те, чому Tesla відмовилася від LiDAR. Forbes виокремила перелік причин, які змусили Tesla прийняти таке рішення.

І хоч їх було кілька, однією з головних було те, що додаткові датчики збільшують вартість системи і, що ще важливіше, її складність. Вони ускладнюють роботу програмного забезпечення і збільшують вартість усіх каналів передачі даних. Вони додають ризику і складності ланцюжка поставок і виробництву.

Однак чи справді це достатній аргумент, щоб прийняти ризики усіх негативних наслідків, як от збільшення аварійності? Tesla самостійно пішла на цей ризик і досі продовжує стверджувати, що це було правильне рішення, навіть, якщо факти продовжують демонструвати зворотнє.