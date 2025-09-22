Уже через 100 километров от старта автомобиль попал в аварию, которая сделала невозможным дальнейшее движение и в очередной раз поставила вопрос о надежности современных систем помощи водителю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Elektrek.

Почему амбициозный эксперимент провалился?

Двое энтузиастов отправились из Сан-Диего на западном побережье США в Джексонвилл на восточном. Для своего путешествия они выбрали серийный электромобиль Tesla Model Y, доверив управление исключительно бортовым системам.

Этот эксперимент должен был продемонстрировать возможности современного автопилота, о которых еще в 2016 году говорил Илон Маск. Напомним, что тогда он обещал полностью автономную поездку через страну до конца 2017 года.

Однако реальность оказалась другой. Участники автопробега не смогли даже выехать за пределы Калифорнии. Проехав менее 100 километров от точки старта, автомобиль наехал на большое препятствие прямо на шоссе.

В салоне на момент аварии находилось два человека. Водитель старался не вмешиваться в управление, касаясь руля лишь по требованию системы. Его пассажир заблаговременно заметил опасность и предупредил водителя, но тот среагировал слишком поздно.

Неужели такое повреждение стало фатальным?

В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения. Был поврежден кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и другие элементы подвески. Бортовой компьютер начал выдавать многочисленные предупреждения о неисправностях, и продолжать поездку стало невозможно.

Этот инцидент, произошедший на прямом отрезке дороги в дневное время, продемонстрировал ненадежность современной системы помощи водителю. Если бы система заметила препятствие на дороге и вовремя затормозила – аварии удалось бы избежать. В этом могли бы помочь сенсоры LiDAR, от которых Илон Маск решил отказаться в пользу обычных камер.

Почему LiDAR мог бы помочь?

Система автопилота Tesla полагается преимущественно на камеры и искусственный интеллект для анализа дорожной обстановки. Она, подобно человеческому глазу, интерпретирует изображения, чтобы распознавать объекты и оценивать расстояние до них. Однако такой подход имеет свои слабости.

LiDAR (Light Detection and Ranging) использует лазерные импульсы для создания детальной трехмерной карты окружения в реальном времени. Он не "угадывает" расстояние, а непосредственно его измеряет с высокой точностью, независимо от освещения.

Система камер должна быть обучена распознавать тысячи различных объектов. Если на дороге появится что-то нестандартное, на что ее не тренировали, она может не среагировать. LiDAR же просто зафиксирует физическое препятствие определенного размера, даже если не сможет его идентифицировать.

В случае с аварией блогеров лидар бы увидел "большой и прочный предмет" как объект, который нужно объехать или перед которым следует затормозить.

Однако Илон Маск решил отказаться от LiDAR в пользу обычных камер. По его мнению, они способны справляться лучше, однако практика демонстрирует, что это не так. Электрокары Tesla уже неоднократно доказывали на практике, что это не работает – машины попадали в аварии, которых можно было избежать, если бы они были оборудованы сенсорами LiDAR.

Почему Tesla отказалась от LiDAR?

Еще в 2022 году бывший руководитель отдела искусственного интеллекта в Tesla Autopilot Андрей Карпате, рассказал в интервью Лексу Фридману о том, почему Tesla отказалась от LiDAR. Forbes выделила перечень причин, которые заставили Tesla принять такое решение.

И хоть их было несколько, одной из главных было то, что дополнительные датчики увеличивают стоимость системы и, что еще важнее, ее сложность. Они усложняют работу программного обеспечения и увеличивают стоимость всех каналов передачи данных. Они добавляют риска и сложности цепочке поставок и производству.

Однако действительно ли это достаточный аргумент, чтобы принять риски всех негативных последствий, вроде увеличения аварийности? Tesla самостоятельно пошла на этот риск и до сих пор продолжает утверждать, что это было правильное решение, даже, если факты продолжают демонстрировать обратное.