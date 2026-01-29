Символ європейського авіабудування: унікальний літак Airbus здійснив останній політ

Один із найвпізнаваніших літаків спеціального призначення востаннє піднявся в небо. Після десятиліть роботи в серці європейського авіавиробництва культовий транспортник із характерним "лобастим" фюзеляжем завершує свою кар’єру, залишаючи по собі важливу технічну та історичну спадщину.

Чому Airbus прощається з BelugaST саме зараз?

Останній діючий Airbus BelugaST здійснив свій фінальний політ 29 січня 2026 року. Літак із реєстраційним номером F-GSTF приземлився в аеропорту Хаварден, який обслуговує завод Airbus у Бротоні, Велика Британія. Перед посадкою екіпаж виконав прощальний проліт над Північним Уельсом, що став символічним фіналом більш ніж тридцятирічної експлуатації цього унікального повітряного транспортера, пише AeroTime.

BelugaST був створений на базі Airbus A300-600, але його конструкція зазнала радикальних змін. Інженери фактично зрізали верхню частину стандартного фюзеляжу й поєднали її з елементами другого корпусу, отримавши надзвичайно об’ємний вантажний відсік. Саме ця технічна сміливість і сформувала впізнаваний "опуклий" силует літака, схожий на білух.

Завантаження здійснювалося через носову частину, яка відкидалася вгору над кабіною пілотів, що було нетиповим рішенням навіть за мірками транспортної авіації.



Airbus BelugaST здійснив останній політ 29 січня 2026 року / Фото SB Media

Основне завдання BelugaST полягало у перевезенні негабаритних компонентів літаків, зокрема крил і великих секцій фюзеляжу, між виробничими майданчиками Airbus у різних країнах Європи. Без цього літака сучасна розподілена модель авіавиробництва була б значно складнішою та дорожчою. Він здійснив 13 300 рейсів, пише SB Media.

З 1994 року Airbus експлуатував п’ять таких машин, якими замінив Super Guppy – глибоко модифікований Boeing 377 Stratocruiser. Один із Super Guppy нині зберігається в музеї Aeroscopia у Тулузі.

Починаючи з 2020 року BelugaST поступово витісняє BelugaXL, створений на базі більш сучасного Airbus A330. Нові літаки мають приблизно на тридцять відсотків більший об’єм вантажного відсіку та збільшену дальність польоту, що робить їх ефективнішими для тих самих логістичних завдань.

Остання спроба порятунку

Airbus намагався продовжити життя BelugaST, запропонувавши їх стороннім вантажним операторам. Для цього навіть було створено окремий підрозділ Airbus Beluga Transport. Проте комерційна експлуатація не виправдала очікувань, і у 2025 році цей напрям закрили. Після цього доля флоту BelugaST стала очевидною.

Нині компанія шукає музеї, які могли б прийняти списані "Білуги". Серед потенційних майданчиків називають і великі авіаційні колекції за межами Європи.

Таким чином BelugaST, що десятиліттями був робочим інструментом, поступово переходить у статус музейного експоната та символу епохи інженерної сміливості.