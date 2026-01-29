Це повинно дозволити авіакомпаніям суттєво економити авіаційне пальне та мінімізувати шкідливі викиди вуглекислого газу в атмосферу під час регулярних міжнародних рейсів, пояснює JAXA.

Дивіться також Японія втратила важливий супутник – він просто випав з ракети під час запуску

Як саме "акуляче" покриття допомагає літаку стати екологічнішим?

Поверхня повітряних суден вкривається мікроскопічними поздовжніми канавками, які отримали назву "riblet-shaped coating". Ця передова технологія, натхненна природою, зменшує турбулентність у крайніх шарах повітря та знижує загальний аеродинамічний опір.



"Шкіра акули" робить літаки екологічнішими та більш економними / Фото JAL

Вперше таке покриття нанесли на Boeing 787-8 авіакомпанії Zipair Tokyo в ангарі аеропорту Наріта. Для цього застосували метод Paint-to-Paint, що дозволяє наносити рельєф безпосередньо на існуючий шар фарби за допомогою нових інструментів для точної фіксації. З 27 січня 2026 року цей літак розпочав регулярні польоти.



Покриття має канавки, а ще воно легке і навіть зменшує витрати палива / Фото JAL

Попередні випробування проводилися з січня 2025 року на Boeing 787-9 компанії Japan Airlines (JAL). Після збільшення площі покриття у листопаді того ж року опір повітря вдався знизити ще на 0,31 %.



Покриття зменшує опір повітря / Фото JAL

Це справді допомагає?

Розрахунки JAXA показують, що лише на одному маршруті між Нарітою та Франкфуртом таке рішення забезпечує річну економію близько 154 тонн пального та зменшує викиди на 492 тонни CO 2 .

Наразі фахівці працюють над створенням ще гострішого профілю покриття, що нагадує лезо ножа. Очікується, що воно зможе зменшити опір на 6 – 6,5 %, що на 5 % перевищує показники вже існуючих зразків.

Нова технологія є практичною, оскільки вона легка, довговічна та не обтяжує судно, що критично важливо для досягнення нульових викидів в авіації до 2050 року.