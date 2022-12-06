Дві жінки подали до суду на Apple через переслідування колишніх партнерів за допомогою AirTag

Apple зіткнулася з новим судовим позовом щодо своєї технології AirTag, яка викликає суперечки з моменту її виходу. І хоч компанія цьогоріч удосконалила заходи безпеки для кращого захисту приватності, це не сильно їй допомогло.

AirTag – недорогі й компактні пристрої, розміром з велику монету. Вони призначені для того, щоб прикріпити їх до особистих речей, таких як рюкзаки або ключі, й мати змогу знайти майно у випадку втрати, переглянувся місцезнаходження в додатку на смартфоні. Проблема в тому, що часом люди використовують AirTag для стеження за іншими людьми.

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Що сталося

Дві жінки подали скаргу, стверджуючи, що технологія Apple полегшує переслідувачам відстеження й тероризування жертв.

Колишній хлопець однієї з позивачок встановив мітку AirTag в колесо її автомобіля й зміг дізнатися, куди вона переїхала, щоб уникнути його переслідувань.

й зміг дізнатися, куди вона переїхала, щоб уникнути його переслідувань. Інша постраждала заявила в тексті позову, що чоловік, з яким вона живе окремо, відстежував пересування, поклавши мітку AirTag в рюкзак її дитини.

Жінки також наводять кілька подібних прикладів, які навіть призводили до вбивств. В одному з них колишній хлопець використав пристрій, щоб відстежити й застрелити жінку в Акроні, штат Огайо. В іншому – жінка в Індіанаполісі, штат Індіана, сховала AirTag в машині свого колишнього хлопця, прослідкувала за ним до бару і збила його.

Apple реагує

Виробник знайомий з цією проблемою та намагається їй протистояти. Коли Apple випускала AirTag у квітні 2021 року, компанія рекламувала "захист від переслідування" – мітка включала звукові сповіщення для інформування користувачів пристроїв Apple, таких як iPhone та MacBook, якщо AirTag протягом тривалого часу знаходиться в радіусі дії Bluetooth, що складає близько 9 метрів.

Це не сильно допомогло, а тому після постійних скарг з боку захисників приватності, на початку цього року компанія модернізувала засоби захисту, скоротивши час для сповіщень, а також інформуючи користувачів пристроїв Apple про те, що чужа, тобто не зареєстрована на них, мітка AirTag "рухається з вами". Apple також випустила додаток для користувачів Android, який дозволяє їм сканувати простір на наявність AirTag довкола себе. Чи допомогло це? Насправді ні – все це не зменшило занепокоєння щодо малопомітних пристроїв.

Хоча Apple вбудувала засоби захисту в продукт AirTag, вони вкрай неадекватні, і мало що роблять, якщо взагалі роблять, щоб оперативно попередити людей, якщо їх відстежують,

– йдеться в позові.

Позивачки звинувачують компанію в недбалому випуску небезпечного пристрою і просять суд присудити поки що невизначену грошову компенсацію. Вони прагнуть представляти інтереси інших людей, "які піддавалися і піддаються ризику переслідування через цей небезпечний продукт".

Apple поки не коментувала цей позов.