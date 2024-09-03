Три зручних альтернативи Telegram, на випадок, якщо ви плануєте змінити месенджер

Після епопеї з арештом гендиректора Telegram Павла Дурова та висунутими йому звинуваченнями у Франції, низка джерел заговорила про ймовірні блокування та обмеження месенджера. В Україні наразі не мовиться про блокування платформи, однак чимало користувачів шукають альтернативи і вони є.

Якщо ви також задумалися про зміну месенджера, ось три безпечні та багатофункціональні варіанти від Техно 24, які варто розглянути.

Вам варто це знати Ніякого захисту і таємний API для викрадення даних: хакери публікують власний погляд на Telegram

Signal: Чемпіон з конфіденційності



Месенджер Signal відомий своєю безпекою / Колаж 24 Каналу

Signal – це програма, яку варто обрати, якщо конфіденційність для вас понад усе. Відомий своїм наскрізним шифруванням, Signal гарантує, що ваші повідомлення доступні лише вам і одержувачу.

Його протокол шифрування, Signal Protocol, вважається галузевим стандартом, який також використовується такими застосунками, як WhatsApp. На відміну від Telegram, Signal не збирає метадані користувача, що додає додатковий рівень безпеки.

Signal пропонує чистий, простий інтерфейс, орієнтований на безпечний обмін повідомленнями, голосовими та відеодзвінками. Хоча в ньому відсутні деякі функції Telegram, такі як канали та боти, він не позбавлений корисних опції, таких як одноразові повідомлень, які зникають та захист екрана від скриншотів.

Завантажити Signal:

Viber: Багатофункціональна альтернатива

, що Signal не підтримує експорт чатів з інших застосунків, тому вам доведеться починати все спочатку, якщо ви перейдете на іншу програму.



Viber – найбільш зручна альтернатива / Колаж 24 Каналу

Viber забезпечує баланс між надійним захистом і широким набором функцій. Як і Signal, Viber використовує наскрізне шифрування для захисту ваших повідомлень. Він також пропонує безкоштовні голосові та відеодзвінки, групові чати, стікери, GIF-файли і навіть недорогі міжнародні дзвінки через Viber Out.

Унікальна функція Viber "Прихований чат" дозволяє блокувати певні розмови за допомогою PIN-коду, забезпечуючи додаткову конфіденційність. Крім того, месенджер має підписку Viber Plus, яка пропонує низку переваг для користувачів, серед яких: транскрипція голосових повідомлень, режим "Невидимка", прямий чат зі службою підтримки та безлімітні стікери.

Перехід з Telegram на Viber не є простим, оскільки Viber не підтримує прямий імпорт чатів, але після налаштування керувати контактами та групами дуже просто.

Завантажити Viber:

WhatsApp: Універсальний варіант



Універсальний месенджер, що розвивається / Колаж 24 Каналу

З аудиторією у майже 3 мільярди користувачів, WhatsApp є одним з найпопулярніших застосунків для обміну повідомленнями в усьому світі. Після запровадження наскрізного шифрування у 2016 році він зрівнявся з Signal та Viber за рівнем безпеки чатів.

Простий інтерфейс WhatsApp і широке поширення роблять його простим у використанні навіть для тих, хто менш знайомий з технологіями.

WhatsApp підтримує різні типи медіа та пропонує надійні функції групового чату, включаючи зашифровані резервні копії на Google Drive або iCloud. Однак користувачі, які піклуються про конфіденційність, можуть бути стурбованими через те, що месенджер належить компанії Meta (колишній Facebook), а їх практика збору даних сумнозвісна.

Як і інші альтернативи, WhatsApp не дозволяє прямий імпорт чату з Telegram, а це означає, що вам доведеться починати все спочатку.

Завантажити WhatsApp:

Вам буде корисно Забули пароль Wi-Fi? Ось як легко його відновити

Хоча Telegram, швидше за все, нікуди не дінеться, варто розглянути інші застосунки для обміну повідомленнями, особливо для тих, хто хоче підвищити власну безпеку або просто дослідити альтернативи.

Signal, Viber і WhatsApp пропонують унікальний набір функцій і засобів захисту конфіденційності, але жоден з них не дозволяє безпосередньо експортувати чат з Telegram. Втім, свіжий старт може бути саме тим, що вам потрібно.