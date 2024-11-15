Забудьте про небезпеки Temu: Amazon анонсував магазин дешевих товарів Haul

15 листопада 2024, 12:01
Читать новость на русском
Автор: Олександр Гайдамашко

Новий сервіс Amazon Haul наповнений продуктами за нижчими цінами, ніж в основному магазині компанії. Попередні чутки підтвердилися: компанія встановила "стелю" для кожного типу товару. Наприклад, ювелірні вироби начебто не можуть коштувати більше 8 доларів, а товари з категорії диванів не перевищать 20 доларів. Хоча Haul поки перебуває у бета-версії, його вже критикують.

Що таке Amazon Haul

Якщо ви дослухалися до численних рекомендацій з усього інтернету, які буквально благають користувачів припинити використання китайських маркетплейсів Temu і Shein, але все ще хочете купувати дешеві товари, то Haul може бути найкращим варіантом сьогодні. Головним правилом нового магазину є те, що кожен товар коштує не більше 20 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

Дивіться також Європейські регулятори нарешті взялися за Temu: розпочато перше розслідування

Поки що послуга доступна лише в США через додаток або мобільний сайт Amazon. Вона пропонує широкий асортимент товарів з розділів моди, дому, електроніки, спорту, косметики та інших.

Відкривши застосунок, чи точно не розгубитесь, оскільки Haul багато в чому виглядає ідентично Temu – така сама головна сторінка, той самий дизайн сторінки "Категорії", схожі сторінки товарів та інше.

Не забули тут і про обов'язковий для китайських магазинів дешевих товарів елемент інтерфейсу – набридливі банери з написом "шалено низька ціна", "акція", "отримайте бонус" тощо.

  • Amazon заявляє, що більшість товарів коштуватимуть 10 доларів або менше, а деякі пропозиції – 1 долар.
  • Покупців заохочують складати свої кошики тим, що на замовлення понад 50 доларів пропонують знижку 5%, а за замовлення на 75 доларів і більше – 10%.
  • Доставка коштує 3,99 долара. Але для замовлень на суму понад 25 доларів усе привезуть безплатно.
  • Очікується, що доставка здійснюватиметься від одного до двох тижнів, що, на думку Amazon, влаштує клієнтів, якщо вони матимуть змогу "купувати товари за наднизькими цінами".
Такі ж терміни доставки мають Temu і Shein, що свідчить про те, що Haul також імпортує свої товари безпосередньо від китайських виробників. Ми також уже чули про те, що склади компанії будуть розташовані в Китаї.

Незрозуміло, наскільки суворо компанія збирається контролювати якість продукції, але вона вже пообіцяла, що товари проходять перевірку, щоб гарантувати їхню "безпечність, автентичність та відповідність чинним нормам". Магазин Temu критикують за продаж підробок і неякісні товари. Крім того, у них знаходили отруйні складники – наприклад, у дитячих товарах. Китайський маркетплейс, як показали розслідування, також має жахливі умови праці й використовує рабську працю. Нарешті, багато користувачів звинувачують Temu в шахрайстві, оскільки після того, як вони щось там купують, дані їхніх карток нібито опиняються в руках шахраїв, а з рахунків починають зніматися гроші. Таким чином, використання Haul було би більш етичним та безпечним із будь-якого погляду.

Терміни запуску Haul по всьому світу наразі не називають.

У мережі вже знайшли за що сварити Haul

Платформа Modern Retail, яка розповідає про індустрію роздрібної торгівлі, переглянула багато товарів на Haul і опублікувала статтю, в якій головна претензія до нового сервісу – це масове використання штучного інтелекту для обробки фотографій товарів.

І суть не в самому факті наявності ШІ, а в тому, що товари виглядають абсолютно нереалістично:

  • Наприклад, в одному з випадків підставка для смартфона стоїть на столі перед жінкою, але її розміри можна порівняти з цілим передпліччям моделі, наче це підставка під великий планшет, а не телефон.
  • В іншому оголошенні про зимову неопренову рукавичку людина зображена на причалі під час заняття рибальством. Але замість риби вона витягує з води величезну рукавичку, розміром із саму людину.
  • Ще одне оголошення про силіконовий пензлик для випічки показує людину, яка незграбно тримає цей пензлик у руці, намазуючи джем на шматок хліба – дуже дивне використання виробу.
  • Окрім таких фантастичних зображень, багато інших узагалі суперечать суворим правилам Amazon. Наприклад, на кількох чохлах для телефонів представлені iPhone з логотипом Apple, що зазвичай призводить до видалення оголошення і навіть до постійної заборони торгівлі на платформі.


Приклади оголошень на Haul / Колаж 24 Каналу/Скриншоти Modern Retail

Modern Retail звернувся до Amazon і надав скріншоти зображень. Компанія заявила, що розслідує випадки і вживатиме необхідних заходів.