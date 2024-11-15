Забудьте об опасностях Temu: Amazon анонсировал магазин дешевых товаров Haul

Новый сервис Amazon Haul наполнен продуктами по более низким ценам, чем в основном магазине компании. Предыдущие слухи подтвердились: компания установила "потолок" для каждого типа товара. Например, ювелирные изделия вроде бы не могут стоить больше 8 долларов, а товары из категории диванов не превысят 20 долларов. Хотя Haul пока находится в бета-версии, его уже критикуют.

Что такое Amazon Haul

Если вы прислушались к многочисленным рекомендациям со всего интернета, которые буквально умоляют пользователей прекратить использование китайских маркетплейсов Temu и Shein, но все еще хотите покупать дешевые товары, то Haul может быть лучшим вариантом сегодня. Главным правилом нового магазина является то, что каждый товар стоит не более 20 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Пока что услуга доступна только в США через приложение или мобильный сайт Amazon. Она предлагает широкий ассортимент товаров из разделов моды, дома, электроники, спорта, косметики и других.

Открыв приложение, точно не растеряетесь, поскольку Haul во многом выглядит идентично Temu – такая же главная страница, тот же дизайн страницы "Категории", похожие страницы товаров и прочее.

Не забыли здесь и об обязательном для китайских магазинов дешевых товаров элементе интерфейса – надоедливые баннеры с надписью "безумно низкая цена", "акция", "получите бонус" и тому подобное.

Amazon заявляет, что большинство товаров будут стоить 10 долларов или меньше, а некоторые предложения – 1 доллар .

. Покупателей поощряют составлять свои корзины тем, что на заказ более 50 долларов предлагают скидку 5%, а за заказ на 75 долларов и более – 10%.

Доставка стоит 3,99 доллара . Но для заказов на сумму более 25 долларов все привезут бесплатно.

. Но для заказов на сумму более 25 долларов все привезут бесплатно. Ожидается, что доставка будет осуществляться от одной до двух недель, что, по мнению Amazon, устроит клиентов, если они смогут "покупать товары по сверхнизким ценам".

Такие же сроки доставки имеют Temu и Shein, что свидетельствует, что Haul также импортирует свои товары непосредственно от китайских производителей. Мы также уже слышали, что склады компании будут расположены в Китае.

Непонятно, насколько строго компания собирается контролировать качество продукции, но она уже пообещала, что товары проходят проверку, чтобы гарантировать их "безопасность, подлинность и соответствие действующим нормам". Магазин Temu критикуют за продажу подделок и некачественные товары. Кроме того, у них находили ядовитые составляющие – например, в детских товарах. Китайский маркетплейс, как показали расследования, также имеет ужасные условия труда и использует рабский труд. Наконец, многие пользователи обвиняют Temu в мошенничестве, поскольку после того, как они что-то там покупают, данные их карточек якобы оказываются в руках мошенников, а со счетов начинают сниматься деньги. Таким образом, использование Haul было бы более этичным и безопасным с любой точки зрения.

Сроки запуска Haul по всему миру пока не называют.

В сети уже нашли за что ругать Haul

Платформа Modern Retail, которая рассказывает об индустрии розничной торговли, пересмотрела много товаров на Haul и опубликовала статью, в которой главная претензия к новому сервису – это массовое использование искусственного интеллекта для обработки фотографий товаров.

И суть не в самом факте наличия ИИ, а в том, что товары выглядят абсолютно нереалистично:

Например, в одном из случаев подставка для смартфона стоит на столе перед женщиной, но ее размеры сопоставимы с целым предплечьем модели, как будто это подставка под большой планшет, а не телефон.

В другом объявлении о зимней неопреновой перчатке человек изображен на причале во время занятия рыболовством. Но вместо рыбы он вытаскивает из воды огромную перчатку, размером с самого человека.

Еще одно объявление о силиконовой кисточке для выпечки показывает человека, который неуклюже держит эту кисточку в руке, намазывая джем на кусок хлеба – очень странное использование изделия.

Кроме таких фантастических изображений, многие другие вообще противоречат строгим правилам Amazon. Например, на нескольких чехлах для телефонов представлены iPhone с логотипом Apple, что обычно приводит к удалению объявления и даже к постоянному запрету торговли на платформе.



Примеры объявлений на Haul / Коллаж 24 Канала / Скриншоты Modern Retail

Modern Retail обратился к Amazon и предоставил скриншоты изображений. Компания заявила, что расследует случаи и примет необходимые меры.