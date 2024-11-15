Що таке Amazon Haul

Якщо ви дослухалися до численних рекомендацій з усього інтернету, які буквально благають користувачів припинити використання китайських маркетплейсів Temu і Shein, але все ще хочете купувати дешеві товари, то Haul може бути найкращим варіантом сьогодні. Головним правилом нового магазину є те, що кожен товар коштує не більше 20 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Поки що послуга доступна лише в США через додаток або мобільний сайт Amazon. Вона пропонує широкий асортимент товарів з розділів моди, дому, електроніки, спорту, косметики та інших.

Відкривши застосунок, чи точно не розгубитесь, оскільки Haul багато в чому виглядає ідентично Temu – така сама головна сторінка, той самий дизайн сторінки "Категорії", схожі сторінки товарів та інше.

Не забули тут і про обов'язковий для китайських магазинів дешевих товарів елемент інтерфейсу – набридливі банери з написом "шалено низька ціна", "акція", "отримайте бонус" тощо.

Amazon заявляє, що більшість товарів коштуватимуть 10 доларів або менше, а деякі пропозиції – 1 долар .

. Покупців заохочують складати свої кошики тим, що на замовлення понад 50 доларів пропонують знижку 5%, а за замовлення на 75 доларів і більше – 10%.

Доставка коштує 3,99 долара . Але для замовлень на суму понад 25 доларів усе привезуть безплатно.

. Але для замовлень на суму понад 25 доларів усе привезуть безплатно. Очікується, що доставка здійснюватиметься від одного до двох тижнів, що, на думку Amazon, влаштує клієнтів, якщо вони матимуть змогу "купувати товари за наднизькими цінами".

Такі ж терміни доставки мають Temu і Shein, що свідчить про те, що Haul також імпортує свої товари безпосередньо від китайських виробників. Ми також уже чули про те, що склади компанії будуть розташовані в Китаї.

Незрозуміло, наскільки суворо компанія збирається контролювати якість продукції, але вона вже пообіцяла, що товари проходять перевірку, щоб гарантувати їхню "безпечність, автентичність та відповідність чинним нормам". Магазин Temu критикують за продаж підробок і неякісні товари. Крім того, у них знаходили отруйні складники – наприклад, у дитячих товарах. Китайський маркетплейс, як показали розслідування, також має жахливі умови праці й використовує рабську працю. Нарешті, багато користувачів звинувачують Temu в шахрайстві, оскільки після того, як вони щось там купують, дані їхніх карток нібито опиняються в руках шахраїв, а з рахунків починають зніматися гроші. Таким чином, використання Haul було би більш етичним та безпечним із будь-якого погляду.

Терміни запуску Haul по всьому світу наразі не називають.

У мережі вже знайшли за що сварити Haul

Платформа Modern Retail, яка розповідає про індустрію роздрібної торгівлі, переглянула багато товарів на Haul і опублікувала статтю, в якій головна претензія до нового сервісу – це масове використання штучного інтелекту для обробки фотографій товарів.

І суть не в самому факті наявності ШІ, а в тому, що товари виглядають абсолютно нереалістично:

Наприклад, в одному з випадків підставка для смартфона стоїть на столі перед жінкою, але її розміри можна порівняти з цілим передпліччям моделі, наче це підставка під великий планшет, а не телефон.

В іншому оголошенні про зимову неопренову рукавичку людина зображена на причалі під час заняття рибальством. Але замість риби вона витягує з води величезну рукавичку, розміром із саму людину.

Ще одне оголошення про силіконовий пензлик для випічки показує людину, яка незграбно тримає цей пензлик у руці, намазуючи джем на шматок хліба – дуже дивне використання виробу.

Окрім таких фантастичних зображень, багато інших узагалі суперечать суворим правилам Amazon. Наприклад, на кількох чохлах для телефонів представлені iPhone з логотипом Apple, що зазвичай призводить до видалення оголошення і навіть до постійної заборони торгівлі на платформі.



Приклади оголошень на Haul / Колаж 24 Каналу/Скриншоти Modern Retail

Modern Retail звернувся до Amazon і надав скріншоти зображень. Компанія заявила, що розслідує випадки і вживатиме необхідних заходів.