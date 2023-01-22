Астронавт Базз Олдрін, який другим ступив на Місяць, одружився у віці 93 років

У свій 93 день народження, який відбувся 20 січня, американський астронавт взяв шлюб. Базз Олдрін був учасником першої висадки на Місяць у 1969 році.

Олдрін побрався зі своєю "давньою любов'ю" Анкою Фаур. Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, наречена молодша за нього на 30 років.

Цікаво Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, наречена молодша за нього на 30 років.

Як молодята святкували весілля

Відомо, що весільна церемонія пройшла в Лос-Анджелесі. Молодята обвінчалися у невеликому сімейному колі. До слова, Олдрін має трьох дітей від першого шлюбу.

Ми пов'язали себе священними тенетами шлюбу на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі і ми схвильовані, як підлітки, які втекли від батьків,

– написав Олдрін.

63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну. Наразі вона обіймає посаду віцепрезидентки компанії.

93-річний Олдрін одружився з 63-річною Фаур / Фото з твіттеру Олдріна

Олдрін – єдиний живий член екіпажу

Базз Олдрін був другою людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Це сталось 20 липня 1969 року. Олдрін входив до складу американської експедиції Apollo-11.

Його напарниками були Ніл Армстронг та Майкл Коллінз. На сьогодні Базз – єдиний із цієї знаменитої трійки, хто ще живий.

Олдрін залишив НАСА у 1971 році. Потім очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі Едвардс у Каліфорнії.

Астронавт – представник Пресвітеріанської церкви. На Місяці Олдрін провів коротке богослужіння.

2002 року Олдрін ледь не потрапив до в'язниці. Відомий конспіролог Барт Сібрел зажадав, щоб Базз заприсягся на Біблії, що справді побував на Місяці. Сібрел стверджував, що висадки не було, а кадри місячної прогулянки таємно знімалися в кінопавільйоні.

Олдрін відмовився присягати. Конспіролог публічно назвав його боягузом та брехуном. Колишній астронавт не витримав і вдарив Сібрела у щелепу. Поліція заявила, що потерпілий спровокував Олдріна.